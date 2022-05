Tin vui cho làng diện ảnh Hàn Quốc từ Cannes

Photo : YONHAP News

Hai bộ phim điện ảnh Hàn Quốc đã nhận giải thưởng ở hạng mục cạnh tranh của Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 diễn ra tại Nhà hát lớn Lumiere (thủ đô Paris, Pháp) vào ngày 28/5 (giờ địa phương).Trong đó, nam tài tử Song Kang-ho đã trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được nhận giải thưởng nam diễn viên chính với phim "Broker" (Người môi giới) của đạo diễn Hirokazu Kore-eda. Còn đạo diễn Park Chan-wook nhận về chiếc cúp đầu tiên của Cannes trong sự nghiệp của mình với bộ phim "Decision to Leave" (tạm dịch: Quyết định ra đi). Đây là lần thứ hai một đạo diễn Hàn Quốc được nhận giải thưởng tại Cannes.Điện ảnh Hàn Quốc từng giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes cho bộ phim "Ánh dương bí mật" (Secret Sunshine, 2007). Song Kang-ho là người thứ ba trong làng điện ảnh châu Á từng đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes sau nam diễn viên Lương Triều Vỹ trong phim "Hoa dạng niên hoa" (In the Mood for Love) năm 2000, và nam diễn viên Nhật Bản Yagira Yuya trong phim "Ai biết cho chăng" (Nobody Knows) năm 2007.Đây là lần thứ 7 nam diễn viên Song Kang-ho được mời tham dự Liên hoan phim Cannes, nên ngay từ đầu đã có nhiều dự đoán cho rằng ông có khả năng cao sẽ được nhận giải thưởng. Trong phim "Broker", nam diễn viên Song vào vai nam chính chuyên đánh cắp những đứa trẻ bị bỏ trong những chiếc hộp để bán cho những cặp vợ chồng cần con cái. Vai diễn này đã đánh bật được khả năng diễn xuất tự nhiên độc đáo và biểu hiện cảm xúc tinh tế của Song Kang-ho.Trong khi đó, phim "Decision to Leave" của đạo diễn Park Chan-wook là tác phẩm thứ 4 của ông tranh tài tại Cannes ở hạng mục phi cạnh tranh. Nam đạo diễn từng nhận được giải thưởng lớn (Grand prix) do ban giám khảo bình chọn tại Cannes với phim Oldboy (Báo thù) năm 2004. Nam 2016, ông thử sức với phim "Người hầu gái" (The Handmaiden) nhưng không thành công.Phim "Quyết định ra đi" có sự góp mặt của nam diễn viên Park Hae-il và nữ diễn viên người Trung Quốc Thang Duy. Đây là bộ phim kinh dị lãng mạn kể về câu chuyện của viên cảnh sát hình sự cảm thấy nghi ngờ và quan tâm đến người vợ của người đã khuất của mình trong quá trình phá án. Ngay sau khi được công chiếu lần đầu tại Cannes vào hôm 23/5, phim đã nhận được số điểm cao nhất là 3,2 điểm trong số các tác phẩm tham gia ở hạng mục cạnh tranh, trở thành ứng cử viên nặng ký cho giải Cành cọ vàng.Mặt khác, trước thềm lễ trao giải chính thức, phim "Broker" đã chiến thắng ở mục phụ Ecumenical Jury, giải thưởng hướng đến tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, chạm đến chiều sâu trong sự tồn tại của con người.