“Tổng thống Yoon Suk-yeol tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO vì mục tiêu hợp tác an ninh toàn diện”

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo chiều ngày 22/6, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Sung-han cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ là lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào ngày 29-30/6 tới tại Madrid, Tây Ban Nha.NATO đã mời lãnh đạo 4 nước đối tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương là Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand tham dự hội nghị. Ngoài Hàn Quốc, lãnh đạo ba nước còn lại cũng bày tỏ ý định góp mặt tại hội nghị này.Ông Kim giải thích việc Tổng thống Hàn Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO có ý nghĩa nhằm tăng cường đoàn kết giá trị trên nền tảng dân chủ tự do, xây dựng cơ sở an ninh toàn diện và tìm kiếm biện pháp đối phó hiệu quả với các vấn đề an ninh mới.Nhằm hỗ trợ các hoạt động này, Chính phủ có kế hoạch ra mắt Phái đoàn Hàn Quốc tại NATO đặt ở Brussels (Bỉ), nơi đặt trụ sở chính của tổ chức này.Về một số chỉ trích cho rằng Seoul tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO không khác gì động thái “chống Trung Quốc và Nga”, quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết việc Hàn Quốc tham dự cuộc họp của NATO nhằm hướng đến mục tiêu mở rộng và làm sâu sắc thêm mạng lưới với các nước thành viên và đối tác về an ninh toàn diện.Một quan chức khác lập luận chiến tranh đã xảy ra, hòa bình và tự do đang bị đe dọa, nên sẽ rất vô lý nếu suy luận mục đích Hàn Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh NATO là nhằm chống lại Trung Quốc.Tổng thống Yoon Suk-yeol dự kiến có lịch trình hội đàm song phương với lãnh đạo 10 quốc gia bên lề hội nghị lần này, thảo luận về các vấn đề kinh tế nổi cộm giữa các bên như nhà máy điện nguyên tử, chíp bán dẫn, năng lượng tái tạo mới và công nghiệp quốc phòng. Nhân cơ hội này, Seoul cũng dự định kêu gọi sự ủng hộ của các nước nhằm đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới (World EXPO) Busan năm 2030 và hợp tác trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.Mặt khác, mặc dù Seoul và Tokyo chưa quyết định về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương tại NATO, song lãnh đạo hai nước có thể sẽ có cơ hội gặp gỡ và trao đổi ngắn bên lề hội nghị. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng có thể gặp mặt trực tiếp thông qua hội nghị đa phương bên lề như Hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật hoặc 4 bên Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand.