Tỷ lệ dự trữ điện năng của Hàn Quốc rơi xuống mức 12,2%

Photo : YONHAP News

Sàn giao dịch năng lượng Hàn Quốc (KPX) ngày 23/6 cho biết tỷ lệ dự trữ điện năng trong ngày 21/6 rơi xuống mức 12,2%, mức thấp nhất trong năm nay. Tỷ lệ dự trữ điện năng càng thấp thì rủi ro cung cấp điện càng cao.Năng lực cung cấp điện trong ngày 21/6 đạt 91.094 MW, trong đó điện năng tối đa là 81.164 MW, điện năng dự trữ là 9.930 MW.Cũng trong ngày 21/6, Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ban cảnh báo nắng nóng ở một số địa phương thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, và cảnh báo chú ý nắng nóng ở thành phố Sejong, Daegu, Gwangju, Daejeon. Nhiệt độ ban ngày cao nhất tại thủ đô Seoul lên tới 32,6 độ C, huyện Uiseong và thành phố Andong (tỉnh Bắc Gyeongsang) lần lượt là 35,9 độ C và 35,5 độ C.Tháng trước, do thời tiết nắng nóng đến sớm tăng, nhu cầu điện năng tối đa bình quân theo tháng tăng 4,5% so với một tháng trước, đạt 66.243 MW, mức cao nhất chỉ tính riêng các tháng 5.Dự kiến nhu cầu tiêu thụ điện sẽ giảm khi bước vào mùa mưa. Tuy nhiên, nhu cầu điện năng trong năm nay được dự báo sẽ tăng so với năm ngoái do mùa hè năm nay khả năng cao sẽ nóng hơn mọi năm và hoạt động phục hồi kinh tế sau mùa dịch COVID-19. Trong khi đó, năng lực cung cấp điện vẫn chưa tăng nhiều.Mặt khác, giá diện dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng bắt đầu từ tháng 7 khiến gánh nặng về chi phí điện trong mùa hè năm nay của người dân sẽ còn lớn hơn.