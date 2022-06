Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc nhận định xu hướng giảm ca mắc mới đã tới giới hạn

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 23/6, Hàn Quốc ghi nhận 7.497 ca mắc COVID-19 mới, giảm 1.500 ca so với ngày hôm trước. Số ca nguy kịch là 58 ca, thêm 14 ca tử vong mới. Cơ quan phòng dịch nhận định số ca mắc mới đang có chiều hướng giảm, nhưng tốc độ giảm đang chững lại.Trưởng Ban chiến lược xã hội Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Son Young-rae nhận định khi đạt tới giới hạn, số ca nhiễm mới sẽ không giảm thêm mà duy trì ở mức nhất định.Mặt khác, ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong nước là một người Hàn nhập cảnh từ Đức vào ngày 21/6 vừa qua hiện đang được điều trị tại Trung tâm y tế thành phố Incheon. Khi nhập cảnh, người này có triệu chứng sốt nhẹ, đau họng, xuất hiện tổn thương trên da, nhưng hiện tại tình trạng sức khỏe đang khá ổn định. Cơ quan phòng dịch nhận định chưa có người nào trong nước tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tuy nhiên, 8 hành khách ngồi gần trên máy bay với bệnh nhân sẽ được kiểm tra tình trạng sức khỏe hai lần một ngày trong vòng ba tuần tới.Trong ngày 22/6, Hàn Quốc đã nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm lên mức "chú ý" với bệnh đậu mùa khỉ. Ngoài ra, Seoul cũng quyết định siết chặt tiêu chuẩn giám sát về thân nhiệt với người nhập cảnh đến từ 5 quốc gia bùng phát mạnh dịch đậu mùa khỉ như Anh, Tây Ban Nha, Đức. Tiêu chuẩn kiểm tra là 37,5 độ C, giảm 0,2 độ C so với trước đó.Cơ quan phòng dịch nhận định khả năng bệnh đầu mùa khỉ lây qua dịch tiết mũi họng là rất thấp, người dân không cần bất an quá mức. Giám đốc KDCA Baek Kyung-ran cho biết các chuyên gia cho rằng bệnh đầu mùa khỉ ít có nguy cơ lây lan nếu không phải là người tiếp xúc gần với ca bệnh, nên người dân không cần hoang mang quá mức.Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tỷ lệ tử vong của bệnh đậu mùa khỉ là từ 3-6%, cao hơn COVID-19, nhưng tốc độ lây lan thấp hơn.