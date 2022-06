Seoul xúc tiến lập Phái đoàn đại diện thường trực tại NATO

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành lập Phái đoàn đại diện thường trực tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có trụ sở ở Brussels, Bỉ.Một quan chức Bộ Ngoại giao ngày 23/6 cho biết Bộ Ngoại giao đang thảo luận với các ban ngành hữu quan về việc sửa đổi luật liên quan, các hạng mục chung như về nhân lực, bộ máy, để lập ra Phái đoàn đại diện thường trực tại NATO.Đại sứ Hàn Quốc tại Bỉ đang kiêm nhiệm Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Hàn Quốc tại NATO và Liên minh châu Âu (EU). Các nghiệp vụ liên quan tới NATO hiện do Đại sứ quán tại Brussels phụ trách, nhưng nếu lập ra Phái đoàn đại diện chính thức thì việc trao đổi với NATO sẽ thuận lợi hơn.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Choi Young-sam trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết việc lập ra Phái đoàn đại diện thường trực là nhằm mở rộng trao đổi thông tin với NATO, tăng cường mạng lưới hợp tác với các nước đồng minh, đối tác, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao tương xứng với vị thế của Hàn Quốc.Văn phòng Tổng thống ngày 22/6 cũng công bố kế hoạch lập Phái đoàn đại diện thường trực tại NATO, nhằm đóng vai trò tăng cường hợp tác an ninh với châu Âu.Hàn Quốc không phải thành viên NATO nhưng được chỉ định là "nước đối tác" hợp tác với NATO ở lĩnh vực phi quân sự. Ngoài Hàn Quốc còn có Nhật Bản, Australia, New Zealand được chỉ định là nước đối tác của NATO ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ba nước này đều đã lập ra Phái đoàn đại diện thường trực tại Bỉ.