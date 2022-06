Hàn Quốc có thể sẽ cấp phép vắc-xin COVID-19 đầu tiên tự phát triển trong tháng 6

Photo : KBS News

Vắc-xin COVID-19 “SKY Covione” (mã hiệu GBP510), vắc-xin COVID-19 đầu tiên của Hàn Quốc do công ty Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) phát triển có thể sẽ được cấp phép trong tháng này.Ủy ban thẩm định dược phẩm, một cơ quan tư vấn cho Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS), đã kết luận vắc-xin của SK Bioscience phù hợp về tính an toàn và hiệu quả.Chủ tịch Ủy ban Oh Il-hwan cho biết đã nêu ý kiến tư vấn lên MFDS rằng có thể cấp phép cho vắc-xin của SK Bioscience, do loại vắc-xin này được công nhận là cần thiết trong việc phòng ngừa dịch COVID-19 trong nước, đồng thời ủy ban cũng đã cân nhắc tổng hợp ý kiến tư vấn của nhóm chuyên gia kiểm chứng về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin COVID-19.Nếu được phê chuẩn lần cuối trong tháng này thì đây sẽ là vắc-xin COVID-19 đầu tiên do Hàn Quốc phát triển được cấp phép.Được biết, loại vắc-xin này có hiệu quả miễn dịch cao hơn cả vắc-xin của hãng AstraZeneca. Khi tiêm phòng mũi hai thì hiệu quả kháng virus COVID-19 của vắc-xin cao hơn gấp 2,93 lần. Tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh, tức tỷ lệ kháng thể được hình thành, cũng cao hơn 10%. Ngoài ra, tính an toàn của vắc-xin được cho là ở mức có thể cấp phép, dựa trên kết quả phân tích về các phản ứng bất thường trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 27/6, Hàn Quốc ghi nhận 3.429 ca mắc COVID-19 mới, giảm 104 ca so với một tuần trước, tiếp tục xu hướng giảm, nhưng mức giảm đang chậm dần.Cơ quan phòng dịch giải thích khả năng miễn dịch nhờ tiêm phòng hay miễn dịch tự nhiên sẽ giảm đi qua thời gian, do vậy xu hướng giảm ca nhiễm mới chậm lại là điều không tránh khỏi.Trong bối cảnh vẫn tồn tại nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh do các biến thể tại nước ngoài, cơ quan phòng dịch đánh giá việc đảm bảo được chủ quyền về vắc-xin COVID-19 sẽ đóng một vai trò to lớn.