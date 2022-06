Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc xin từ chức

Photo : YONHAP News

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kim Chang-ryong, quan chức được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in, ngày 27/6 đã xin từ chức khi chỉ còn 26 ngày nữa là kết thúc nhiệm kỳ.Trong một tuyên bố, ông Kim cho biết bản thân đã suy nghĩ rất kỹ về vai trò và trọng trách được giao, và đưa ra nhận định rằng việc xin từ chức ở thời điểm hiện tại là quyết định tốt nhất. Giám đốc Kim xin lỗi vì đã không thể đưa ra phương án tối ưu theo lập trường của người dân liên quan đến cuộc thảo luận của Ủy ban tư vấn cải thiện chế độ cảnh sát, cơ quan tư vấn của Bộ trưởng Hành chính và an toàn.Về phương án kiểm soát cảnh sát mà Bộ Hành chính và an toàn đã đưa ra, ông Kim nhấn mạnh việc tăng cường tính trung lập và dân chủ của cảnh sát là yếu tố then chốt hướng tới xây dựng lực lượng cảnh sát vì nhân dân. Ông cho biết bản thân đã luôn nhấn mạnh đến việc cần thiết xem xét sâu sắc vấn đề này trong thời gian qua, và hy vọng các cuộc thảo luận liên quan sẽ được thực hiện trong tương lai.Trước đó, ông Kim Chang-ryong đã yêu cầu được gặp mặt trực tiếp Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min để truyền đạt lập trường của phía Cơ quan Cảnh sát về dự thảo khuyến nghị mà bộ này đưa ra. Tuy nhiên, cuộc họp không được diễn ra, hai bên chỉ tiến hành trao đổi qua điện thoại.Việc Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Kim Chang-ryong từ chức được phân tích là nhằm phản đối Chính phủ trong bối cảnh nội bộ cơ quan cảnh sát phản đối gay gắt khuyến nghị của Ủy ban tư vấn cải thiện chế độ cảnh sát. Mặt khác, quyết định trên cũng thể hiện lập trường rằng ông Kim sẵn sàng chịu trách nhiệm về tranh cãi liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát quốc gia rút lại danh sách bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cơ quan cảnh sát cấp tỉnh, thành chỉ hai giờ sau khi công bố vào ngày 21/6, cũng ngày Ủy ban tư vấn cải thiện chế độ cảnh sát công bố dự thảo khuyến nghị thành lập một tổ chức quản lý cảnh sát.Về vấn đề này, Tổng thống Yoon Suk-yeol từng gọi đây là sự việc “làm loạn kỷ cương quốc gia”, để ngỏ khả năng ông Kim sẽ xin từ chức.Nếu đơn xin từ chức của ông Kim được phê duyệt thì Phó giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Yoon Hee-geun sẽ tạm thời nắm quyền điều hành, đồng thời Chính phủ sẽ đẩy nhanh quy trình chỉ định và bổ nhiệm vị trí Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia nhiệm kỳ tiếp theo.