Lịch trình ngoại giao của Tổng thống Yoon Suk-yeol nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol rạng sáng ngày 28/6 (giờ Hàn Quốc) đã đặt chân đến Madrid, Tây Ban Nha để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Lịch trình đầu tiên của ông Yoon trong chuyến công du lần này là cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương với Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong ngày 28/6 (giờ địa phương). Lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận từ các vấn đề kinh tế nội cộm hiện nay như năng lượng, chuỗi cung ứng nguyên liệu, đến vấn đề an ninh như mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tổng thống Yoon dự kiến sẽ kêu gọi sự ủng hộ của Australia nhằm đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới (World EXPO) Busan năm 2030.Tổng thống Yoon cũng có lịch trình gặp gỡ Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về phương án xây dựng hệ thống hợp tác an ninh toàn diện với các nước đồng minh NATO trong bối cảnh tình hình quốc tế bất ổn. Ông Yoon có thể sẽ kêu gọi NATO quan tâm và hỗ trợ nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa, hạt nhân của miền Bắc. Chính phủ có kế hoạch thành lập Phái đoàn đại diện Hàn Quốc tại NATO đặt ở Brussels (Bỉ).Tối ngày 28/6 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc cùng Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sẽ tham dự bữa tiệc chào mừng lãnh đạo các nước do Vua Felipe VI của Tây Ban Nha chủ trì. Tại đây, Tổng thống Yoon sẽ lần đầu tiên gặp gỡ nguyên thủ quốc gia các nước lớn như Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Kishida Fumio. Tuy nhiên, khả năng lãnh đạo hai nước Hàn-Nhật sẽ có cuộc trò chuyện ngắn tại sự kiện này là không cao.Lịch trình ngoại giao đa phương đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 29/6 (giờ địa phương). Sáng sớm ngày 29/6, Tổng thống Yoon sẽ gặp gỡ Vua Felipe VI của Tây Ban Nha và tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO vào chiều cùng ngày. Tại đây, ông Yoon dự kiến sẽ kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ của các nước thành viên và đối tác NATO về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng.Tại Hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, lãnh đạo các nước sẽ trao đổi ý kiến về tình hình an ninh khu vực Đông Bắc Á bao gồm cả vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Giữa các lịch trình này, Tổng thống Yoon sẽ có cuộc hội đàm song phương với lãnh đạo các nước như Hà Lan, Ba Lan, Đan Mạch.Lịch làm việc trong chuyến công du lần này của Tổng thống Yoon bắt đầu từ ngày 28/6 và kéo dài trong vòng ba ngày với tổng cộng 14 lịch trình ngoại giao gồm Hội nghị thượng đỉnh NATO, hội đàm song phương với lãnh đạo các nước, các buổi gặp gỡ và tọa đàm.