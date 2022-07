Hàn Quốc đứng thứ nhất trong số 53 nước về năng lực hồi phục COVID-19 tháng 6

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 29/6 (giờ địa phương) công bố "Năng lực hồi phục COVID-19 tháng 6", trong đó Hàn Quốc lần đầu xếp thứ nhất, tăng 5 bậc so với tháng trước.Hàng tháng, Bloomberg công bố bảng xếp hạng này dựa trên 11 chỉ số thuộc các lĩnh vực nối lại hoạt động kinh tế (Reopening), tình hình dịch COVID-19 (Covid Status), chất lượng cuộc sống (Quality of Life), để đánh giá mức độ đối phó hiệu quả với dịch COVID-19 của một quốc gia. Đây là kết quả công bố lần cuối cùng.Hàn Quốc từng xếp thứ 4 thế giới vào tháng 11/2020, khi Bloomberg bắt đầu xếp hạng. Sau đó, Seoul liên tục đứng ở top đầu, nhưng từ tháng 5 năm ngoái có sự dao động mạnh, có lúc còn rơi xuống thứ 20, thậm chí là rớt xuống thứ 28 vào tháng 3 năm nay do số ca mắc mới tăng vọt.Tuy nhiên, sau đó thứ hạng của Hàn Quốc lại tăng dần, và lần này là vị trí dẫn đầu. Đứng sau Hàn Quốc là Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Ireland. Na Uy tụt xuống vị trí thứ 4 sau khi đứng thứ nhất ba tháng liên tiếp.Các chỉ số về tình hình dịch COVID-19 như "số ca mắc mới trên 100.000 dân bình quân tháng", "tỷ lệ tử vong ba tháng gần nhất", "số ca tử vong trên 100.000 dân" của Hàn Quốc đều được cải thiện. Các chỉ số về chất lượng cuộc sống cũng được đánh giá tích cực. Hạng mục nối lại hoạt động kinh tế cũng được cải thiện, trừ "tỷ lệ tăng giảm số chuyến bay so với trước đại dịch".Bloomberg đánh giá sự tin tưởng của người dân về chính sách phòng dịch của Chính phủ, sự đoàn kết tuân thủ phòng dịch là yếu tố thúc đẩy Hàn Quốc hồi phục được đời sống thường nhật.Bloomberg giới thiệu đông đảo người dân Hàn Quốc đã tham gia thực hiện lệnh giãn cách xã hội của Chính phủ, như quy định đeo khẩu trang, tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin đạt 90% tổng dân số.Kết quả điều tra của Bloomberg được thực hiện với 53 quốc gia quy mô kinh tế lớn, không bao gồm Bắc Triều Tiên.