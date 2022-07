Bộ Thống nhất lấy làm tiếc vì Bắc Triều Tiên xả lũ mà không thông báo trước

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn ngày 30/6, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc phỏng đoán Bắc Triều Tiên đã mở cửa đập Hwanggang trên sông Imjin để xả lũ do mưa lớn kéo dài tại miền Bắc từ cuối tuần trước. Cũng khó có thể khẳng định 100% về vấn đề này do Bắc Triều Tiên không đưa ra tuyên bố chính thức nào, song dựa trên nhiều tài liệu và tình hình có thể thấy khả năng cao là nước này đã mở của đập để xã lũ. Nếu miền Bắc đơn phương xả lũ mà không thông báo với miền Nam thì Seoul sẽ coi đây là hành vi xả lũ trái phép.Quan chức này lấy làm tiếc vì miền Bắc đã không đưa ra thông báo nào bất chấp việc miền Nam đã yêu cầu thông báo trước khi xả lũ. Tuy nhiên, do Bắc Triều Tiên chưa tiếp nhận thông báo của Chính phủ Hàn Quốc về việc này nên sẽ không phù hợp nếu truyền đạt lập trường lấy làm tiếc này của miền Nam thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều.Khó có thể khẳng định chính xác thời điểm miền Bắc mở cửa xả lũ, song quan chức này cho biết thời gian là vào khoảng sau 4 giờ chiều ngày 28/6 khi Chính phủ Hàn Quốc thông báo với Bắc Triều Tiên thông qua đường dây liên lạc quân sự.Về các chỉ trích cho rằng việc đưa ra lập trường lấy làm tiếc ở hiện tại là quá muộn, quan chức giải thích thêm việc Bắc Triều Tiên xả lũ vẫn chỉ là phỏng đoán, do đó cần mất thời gian để phân tích để đưa ra phán đoán chính xác nếu muốn đưa ra lập trường ở cấp Chính phủ.Mực nước ở cầu Pilseung (huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi) 1 giờ sáng ngày 30/6 đến 2 giờ chiều đã hạ từ 5m xuống 3,24m, từ đó có thể phán đoán được Bắc Triều Tiên đã không xả ồ ạt một lượng nước lớn từ đập Hwanggang.Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc đang phối hợp chắc chẽ với các cơ quan hữu quan nhằm nghiêm túc theo dõi tình hình mưa và xả lũ của miền Bắc, đồng thời ứng phó bằng cách điều chỉnh mực nước ở đập Gunnam (huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi) sau khi cân nhắc khả năng Bắc Triều Tiên sẽ mở cửa đập Hwanggang.