Lượng khách bay quốc tế của Hàn Quốc tháng 6 lần đầu vượt mốc 1 triệu người kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát

Photo : YONHAP News

Theo thống kê của cổng thông tin hàng không thuộc Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc, số lượng hành khách đường bay quốc tế và nội địa trong tháng 6 đạt 4.601.000 lượt, tăng 4,6% so với mức 4.398.000 của tháng 5.Trong đó, số hành khách bay nội địa giảm giảm từ 3.457.000 người trong tháng 5 xuống còn 3,32 triệu người trong tháng 6; ngược lại, đường bay quốc tế là 1,28 triệu người, tăng 36% so với mức 941.000 người của một tháng trước đó, mức tăng 420% so với cùng kỳ năm ngoái (246.000 người).Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, số lượng khách bay chuyến quốc tế theo tháng vượt mốc 1 triệu người, đà tăng đều từ tháng 3 năm nay.Từ ngày 8/6, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc đã dỡ bỏ hạn chế về số chuyến bay đến và thời gian cấm bay được áp dụng với sân bay quốc tế Incheon sau hai năm hai tháng. Do đó hiện nay, sân bay quốc tế Incheon đang được vận hành 24/24 giờ như trước dịch COVID-19.Bộ cũng có kế hoạch phê duyệt tăng chuyến bay quốc tế theo nhu cầu và không giới hạn số chuyến. Theo đó các hãng hàng không đang đẩy nhanh tốc đố mở lại và gia tăng các đường bay quốc tế. Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air có kế hoạch khai thác số chuyến bay với tần suất bằng 50% so với trước khi dịch COVID-19 cho tới tháng 9 năm nay. Hãng hàng không Asiana Airlines cũng đang tập trung mở rộng các chuyến bay đến châu Mỹ và châu Âu.Tuy nhiên, tốc độ nối lại chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không giá rẻ (LCC) vốn chủ yếu tập trung khai thác đường bay đi Trung Quốc, Nhật Bản sẽ chậm hơn so với các hãng hàng không lớn. Nguyên nhân là do Nhật Bản vẫn chưa áp dụng lại chính sách miễn thị thực cho công dân Hàn Quốc, còn Trung Quốc đang duy trì chính sách phòng dịch nghiêm ngặt.