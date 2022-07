Ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kim Seung-hee xin rút lui

Photo : YONHAP News

Ứng cử viên Kim Seung-hee đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua tranh chức Bộ trưởng Y tế và phúc lợi vào ngày 4/7, 39 ngày sau khi được Tổng thống Yoon Suk-yeol tiến cử vào vị trí này.Bà Kim cho biết kể từ sau khi được Tổng thống tiến cử, bà đã hứng chịu nhiều chỉ trích vô căn cứ và thậm chí còn bị chỉ trích về đời sống riêng tư của các thành viên trong gia đình không liên quan. Mặc dù đã giải thích đây là những nghi ngờ không đúng sự thật, nhưng vẫn khó để thuyết phục dư luận.Về nghi ngờ tiền quỹ chính trị, bà Kim nhấn mạnh tuyệt đối không cố ý sử dụng tiền quỹ chính trị vào mục đích cá nhân, vấn đề xảy ra do sai sót nghiệp vụ kế toán.Ngoài ra, bà này cho rằng tranh cãi tương tự có thể sẽ tiếp tục xảy ra do tiêu chuẩn và hệ thống quản lý việc sử dụng quỹ chính trị của Hàn Quốc còn mơ hồ.Tuy nhiên, bà vẫn chấp nhận sự chỉ trích của người dân do bản thân mình vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng.Bà Kim hy vọng quyết định rút lui của bà sẽ tạo điều kiện để Quốc hội hoạt động bình thường trở lại. Bà sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự hạnh phúc của người dân và sự thành công của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol.Bà Kim được Tổng thống tiến cử làm Bộ trưởng Y tế và phúc lợi vào cuối tháng 5 sau khi ứng cử viên Chung Ho-young xin rút lui. Gần đây, bà bị Ủy ban quản lý bầu cử trung ương tố giác lên Viện Kiểm sát về nghi ngờ vi phạm Luật quỹ chính trị.Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, vị trí Bộ trưởng Y tế và phúc lợi dự kiến sẽ còn tiếp tục bị bỏ trống sau khi hai ứng cử viên Bộ trưởng liên tiếp rút lui.