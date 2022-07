Tổng thống Yoon Suk-yeol phê chuẩn đơn từ chức của Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 5/7 đã phê chuẩn kiến nghị của Bộ trưởng Lee Sang-min về việc bãi bỏ chức vụ đối với Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Kim Chang-ryong theo đơn từ chức của ông Kim.Ông Kim Chang-ryong xin từ chức vào ngày 27/6 khi vẫn còn 26 ngày mới hết nhiệm kỳ. Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Hành chính và an toàn công bố đường lối tăng cường kiểm soát với Cơ quan Cảnh sát, như lập mới "Vụ Cảnh sát" trực thuộc Bộ này.Khi đó, Tổng thống Yoon đã hoãn phê chuẩn đơn từ chức của ông Kim vì đang trong chuyến thăm Tây Ban Nha dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Mặt khác, cùng ngày, Bộ trưởng Hành chính và an toàn cũng đã tiến cử Phó Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Yoon Hee-keun lên giữ chức Giám đốc thay ông Kim Chang-ryong. Tổng thống đã phê chuẩn tiến cử này, và dự kiến sẽ đề nghị Quốc hội tổ chức phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức vào năng lực với ông Yoon trong thời gian tới.Việc Tổng thống tiếp tục lựa chọn một nhân sự tốt nghiệp Đại học Cảnh sát đã phá vỡ phỏng đoán rằng các nhân sự không tốt nghiệp Đại học Cảnh sát sẽ được trọng dụng hơn trong chính quyền đương nhiệm.Sau một thời gian công tác tại các Sở Cảnh sát địa phương, ông Yoon Hee-keun bắt đầu làm việc tại Cơ quan Cảnh sát quốc gia từ tháng 12/2021, sau đó được thăng chức nhanh chóng lên chức Phó Giám đốc vào đầu tháng 6 vừa qua. Chỉ chưa đầy một tháng sau, ông lại được đề bạt lên vị trí Giám đốc cơ quan này.Trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày, Bộ trưởng Lee cho biết ứng cử viên Yoon là người đáng tin cậy về năng lực nghiệp vụ, với nhiều kinh nghiệm phong phú, có đủ năng lực để lãnh đạo bộ máy tổ chức 140.000 cảnh sát.