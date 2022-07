Sĩ quan cảnh sát toàn Hàn Quốc xúc tiến họp vào cuối tuần này để phản đối việc lập Vụ Cảnh sát

Photo : YONHAP News

Các sĩ quan cảnh sát thuộc các Sở Cảnh sát tuyến đầu trên toàn Hàn Quốc có kế hoạch tổ chức Hội nghị cảnh sát toàn quốc vào thứ Bảy (30/7) tới.Những người tham gia dự kiến thảo luận về vấn đề thành lập Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn, và tính chính đáng trong quyết định kỷ luật đối với các cán bộ tham gia cuộc họp Giám đốc Sở Cảnh sát địa phương trên toàn quốc diễn ra vào cuối tuần trước.Được biết, do nhận được nhiều đề nghị tham gia từ các sĩ quan cảnh sát trong ngành, nên hội nghị tới đây đã được chuyển thành hội nghị của toàn bộ lực lượng 140.000 cảnh sát trên toàn quốc.Dự kiến sẽ có tổng cộng trên 1.000 sĩ quan cảnh sát tham dự. Địa điểm được thay đổi từ hội trường lớn thành sân thể thao nằm trong Viện phát triển nhân tài cảnh sát quốc gia (thành phố Asan, tỉnh Nam Chungcheong). Cuộc họp sẽ được phát trực tuyến trên Youtube, để người dân có thể theo dõi.Trên mạng nội bộ cảnh sát liên tiếp đăng tải nhiều bài viết nêu ý kiến phản đối về biện pháp đối phó của lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát quốc gia, tuyên bố người dân hãy cùng chờ đợi xem cuộc họp lần này có bị ra lệnh giải tán, hay những người tham gia có bị kỷ luật hay không.Trả lời phỏng vấn của báo giới vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min chỉ trích sự phản đối trong nội bộ ngành cảnh sát về việc thành lập Vụ Cảnh sát là hành động tập thể mù quáng.Bộ trưởng Lee một lần nữa cảnh cáo việc giới cảnh sát hành động tập thể trong khi không hề suy xét tới Vụ Cảnh sát là một bộ máy như thế nào là rất nguy hiểm.Mặt khác, ban lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát quốc gia trên thực tế đã ra lệnh cảnh cáo, yêu cầu Sở Cảnh sát các tỉnh, thành trên toàn quốc dừng hành động tập thể.Trong khi đó, Hội đồng công chức cảnh sát từ ngày 26/7 đã tổ chức cuộc vận động 100.000 chữ ký nhằm kêu gọi Quốc hội lập dự luật phản đối thành lập Vụ Cảnh sát.