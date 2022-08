Hàn Quốc nâng cảnh báo khủng hoảng thiên tai lên mức “nghiêm trọng” do mưa lớn

Photo : YONHAP News

Do thiệt hại của mưa lớn gia tăng tại thủ đô Seoul và địa phương lân cận, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc lúc 1 giờ sáng ngày 9/8 đã nâng hệ thống công tác khẩn cấp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương từ mức 2 lên mức 3, ban lệnh tăng cảnh báo khủng hoảng thiên tai từ mức “cảnh giác” lên mức “nghiêm trọng”.11 giờ 30 phút đêm một ngày 8/8, Bộ Hành chính và an toàn đã tổ chức hội nghị tình hình khẩn cấp ứng phó với mưa lớn do Thủ tướng Han Duck-soo chủ trì, thảo luận về đối sách ứng phó với các cơ quan liên quan.Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Lee Sang-min yêu cầu các Bộ, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan hữu quan tăng cường hệ thống công tác khẩn cấp, tập trung mọi nguồn lực ứng phó với mưa lớn.Do dự báo sẽ có mưa lớn ở khu vực thủ đô Seoul vào rạng sáng cùng ngày, Bộ trưởng Lee đã chỉ thị sơ tán ngay lập tức khu vực nội thành có nguy cơ ngập do nước lũ dâng cao, khẩn trương kiểm soát các khu vực xảy ra thiệt hại như không thoát nước, ngập đường.Bộ trưởng yêu cầu cần nhanh chóng nắm bắt tình hình thiệt hại, tiến hành khôi phục khẩn cấp, nếu cần thiết có thể huy động lực lượng quân đội khắc phục cơ sở hạ tầng xã hội.Thủ tướng Han cho biết điều quan trọng trên hết là bảo vệ cuộc sống của người dân. Các cơ quan hữu quan cần tập trung mọi nguồn lực, duy trì hệ thống khẩn cấp, không để phát sinh thiệt hại do mưa lớn, ứng phó kịp thời và triệt để, tránh để người dân gặp bất tiện.