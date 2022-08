Số ca mắc COVID-19 nguy kịch cao nhất sau hơn ba tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 12/8, Hàn Quốc ghi nhận 128.714 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 128.250 ca phát sinh trong cộng đồng, 464 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới giảm so với một ngày trước, song cao gấp 1,14 lần so với cách đây một tuần.Số ca nguy kịch là 453 ca, cao nhất kể từ ngày 2/5 vừa qua. Thêm 58 ca tử vong do COVID-19, trong đó 53 ca tử vong là người trên 60 tuổi. Công suất vận hành giường dành cho ca bệnh nặng là 40,8%, tăng 2% sau một ngày, ca vừa đến nặng là 60%.Từ ngày 6-11/8, có 34.884 liều thuốc điều trị COVID-19 dạng uống "Paxlovid" của hãng dược Pfizer đã được kê, tăng 1,6 lần so với một tuần trước. Cơ quan phòng dịch khuyến cáo tích cực kê đơn thuốc điều trị COVID-19 dạng uống bởi nếu nhóm nguy cơ rủi ro cao được kê thuốc điều trị sớm sẽ làm giảm một nửa tỷ lệ tử vong.Chính phủ có kế hoạch để nhóm nguy cơ rủi ro cao bao gồm người cao tuổi có thể được ưu tiên xét nghiệm và điều trị tại cơ sở điều trị một cửa nếu đặt lịch hẹn trước. Ngoài ra, Chính phủ sẽ hỗ trợ nhằm đảm bảo việc cung cấp thuốc cảm, thuốc hạ sốt không gặp trở ngại, tăng số giường bệnh nếu cần thiết sau khi cân nhắc công suất sử dụng giường bệnh.