Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc nâng số cơ sở y tế được phép kê thuốc điều trị COVID-19 dạng uống

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã lập đối sách bổ sung để mở rộng số cơ sở kê đơn thuốc điều trị COVID-19 dạng uống, được phân tích là đạt hiệu quả cao trong phòng ngừa bệnh diễn biến nặng.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 12/8 cho biết tỷ lệ ca mắc COVID-19 ở người ngoài 60 tuổi được kê đơn thuốc điều trị dạng uống trong tháng 6 là 18%, tuần đầu tiên tháng 8 là 18,7%. Ủy ban sẽ nỗ lực để tăng tỷ lệ kê đơn thuốc điều trị dạng uống cho các ca mắc COVID-19. Tính đến 6 giờ tối ngày 11/8, đã có 380.706 liều thuốc điều trị dạng uống được sử dụng, còn lại 682.254 liều dự trữ.Để nâng cao tỷ lệ kê đơn thuốc điều trị dạng uống, Ủy ban sẽ nâng mạnh số bệnh viện có thể kê thuốc điều trị dạng uống cho các bệnh nhân ngoại trú lên hơn 1.000 bệnh viện, nâng số nhà thuốc được phép kê đơn từ 1.082 nơi như hiện nay lên 2.175 nơi.Ngoài ra, để đảm bảo nguồn cung thuốc điều trị đầy đủ, trong đầu tháng 8, Ủy ban đã ký hợp đồng nhập thêm 942.000 liều (trong đó có 800.000 liều thuốc “Paxlovid” và 142.000 liều thuốc "Lagevrio"). Đặc biệt, Hàn Quốc sẽ ưu tiên nhập 142.000 liều Lagevrio trong tháng 8 và tháng 9 do nhận định nhu cầu kê loại thuốc này sẽ gia tăng, dành cho các bệnh nhân không thể dùng thuốc “Paxlovid”.Mặt khác, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết các chuyên gia y tế có nhiều kinh nghiệm về kê thuốc điều trị dạng uống đang lập hướng dẫn và tài liệu đào tạo về việc sử dụng thuốc điều trị COVID-19, để xem xét các loại thuốc không nên sử dụng cùng nhau.