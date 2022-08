Trung Quốc tập trận quân sự trên biển Hoàng Hải từ 15-20/8

Photo : YONHAP News

Cục An toàn hàng hải thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 14/8 ra thông báo về việc tiến hành "nhiệm vụ quân sự" tại phía Bắc biển Tây Hàn Quốc (còn được gọi là biển Hoàng Hải) từ 0 giờ ngày 15/8 đến 12 giờ ngày 20/8.Cục An toàn hàng hải còn đề cập thêm 4 địa điểm khác nằm trên vùng biển này, cấm tàu thuyền đi vào trong thời gian thực hiện nhiệm vụ quân sự. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không công khai cụ thể nhiệm vụ quân sự này là gì.Căn cứ theo tọa độ mà nước này thông báo, vùng biển tiến hành tập trận quân sự được xác định nằm ở giữa thành phố Đại Liên và thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông.Ngoài ra, Cục An toàn hàng hải thành phố Đại Liên còn cấm tàu thuyền đi vào phía Bắc biển Bột Hải gần cảng Đại Liên trong thời gian thực hiện nhiệm vụ quân sự từ 6 giờ sáng ngày 15/8 tới 6 giờ tối ngày 21/8.Trước và sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (2-3/8), quân đội Trung Quốc đã triển khai tập trận quân sự ở nhiều vùng biển khác nhau.