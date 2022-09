Tỷ giá hối đoái won/USD vượt ngưỡng 1.400 won sau 13 năm rưỡi

Photo : YONHAP News

Thị trường ngoại hối Seoul ngày 22/9 ghi nhận tỷ giá hối đoái won-USD đã vượt mốc 1.400 won đổi 1 USD ngay sau khi mở cửa. Tỷ giá hối đoái won-USD chạm ngưỡng 1.400 won sau 13 năm 6 tháng kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2009, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu.Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) thời điểm mở cửa giảm hơn 1% do Cục dự trữ liên bang Mỹ nâng 0,75% lãi suất cơ bản. Tính đến 9 giờ 1 phút sáng cùng ngày, chỉ số KOSPI giảm 26,82 điểm (1,14%) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 2.320,39 điểm. Phiên giao dịch cùng ngày mở cửa ở mức 2.319,70 điểm, giảm 27,51 điểm so với ngày hôm trước, cho thấy xu thế suy yếu.Cùng thời điểm đó, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đạt 745,43 điểm, giảm 9,46 điểm (1,12%) so với một ngày trước.Trả lời phóng viên sau cuộc họp tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp ngày 22/9, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho cho biết sẽ tích cực ứng phó trước tâm lý đầu cơ đang ngày càng gia tăng do tỷ giá hối đoái won-USD tăng thời gian gần đây.