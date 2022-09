Photo : YONHAP News

Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song ngày 26/9 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu tại khóa họp lần thứ 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ở New York (Mỹ), lên án các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ đang đẩy bán đảo Hàn Quốc rơi vào tình trạng chiến tranh, gọi đây là hành vi nguy hiểm châm ngòi cho cuộc chiến.Tiếp đó, ông Kim Song giải thích việc miền Bắc thông qua pháp lệnh về chính sách sức mạnh hạt nhân gần đây, trong đó quy định về việc sử dụng hạt nhân chiến thuật để đánh phủ đầu, là nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định khỏi các mối đe dọa quân sự và chính sách thù địch của Mỹ.Phát biểu trên của ông Kim Song được cho là nhằm nhắc lại lập trường của Bình Nhưỡng rằng nước này phát triển vũ khí hạt nhân là do mối đe dọa từ Washington. Đại sứ miền Bắc cũng tăng mức độ chỉ trích liên quan đến lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc. Ông khẳng định các lệnh trừng phạt đều do Washington đơn phương dẫn dắt, Bình Nhưỡng sẽ không có ý định chấp nhận các lệnh trừng phạt này.Đại sứ Kim Song cho rằng việc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nơi xem xét trừng phạt Bắc Triều Tiên, thảo luận về biện pháp thực hiện quyền tự vệ hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền chính là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.Đại sứ Kim Song cũng dẫn lại lời phát biểu trước Liên hợp quốc của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi cho rằng miền Bắc đang tiếp tục vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an. Theo ông Kim Song, cuối cùng vì tiêu chuẩn kép của Washington mà Hội đồng bảo an không thể thực hiện được đúng vai trò của mình. Trật tự quốc tế mà Mỹ khẳng định là một thế lực nhóm mang tính chủ nghĩa đế quốc, đặt lợi ích của chính nước này lên trên luật pháp quốc tế và yêu cầu các nước khác tuân theo.Đại sứ Kim đã kết thúc bài phát biểu mà không đề cập gì đặc biệt đến Chính phủ Hàn Quốc. Ông cũng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên Hàn Quốc.