Lãnh đạo Hàn-Nhật điện đàm về các động thái khiêu khích tên lửa của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Lúc 5 giờ 35 phút chiều ngày 6/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc điện đàm kéo dài 25 phút với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio liên quan tới một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Bắc Triều Tiên.Văn phòng Tổng thống cho biết hai nhà lãnh đạo đã lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc là hành vi khiêu khích nghiêm trọng, đồng thời nhất trí đối phó một cách cứng rắn với Bình Nhưỡng. Hai bên đồng tình phải đưa ra thông điệp chính xác với miền Bắc, đó là nước này sẽ phải hứng chịu hậu quả tương ứng với hành động khiêu khích.Để làm được điều này, hai nhà lãnh đạo đồng tình về việc hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, đồng thời tăng cường đoàn kết với cộng đồng quốc tế, trong đó có Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Lãnh đạo Hàn-Nhật đánh giá quan hệ song phương đang có chiều hướng tích cực, như cuộc trao đổi tại New York nhân khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc cuối tháng trước. Hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực ngoại giao, trao đổi thường xuyên về các vấn đề đa dạng, trong đó có vấn đề an ninh.Trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc điện đàm, ông Kishida cho biết đã nhất trí về tầm quan trọng của hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, năng lực đối phó và năng lực răn đe của đồng minh Hàn-Mỹ và Mỹ-Nhật. Hai bên cũng nhất trí về việc cần thiết hợp tác Hàn-Mỹ, Hàn-Mỹ-Nhật để đảm bảo việc tuân thủ nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với Bình Nhưỡng, cũng như thúc đẩy Hội đồng bảo an có các biện pháp đối phó tiếp theo.Trao đổi với báo giới vào tối cùng ngày, Thủ tướng Kishida cũng cho biết đã trao đổi ngắn với Tổng thống Hàn Quốc về vấn đề nổi cộm trong quan hệ song phương, nhất trí phải nỗ lực vì quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai. Để làm được điều này, việc trao đổi ở các cấp là điều hết sức quan trọng.Trong thông cáo báo chí đưa ra, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết lãnh đạo hai nước nhất trí xúc tiến hơn nữa hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật. Thủ tướng Kishida đã đề nghị Hàn Quốc hiểu và hợp tác nhằm giải quyết vấn đề công dân Nhật bị miền Bắc bắt cóc, và nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo Hàn Quốc.Được biết, cuộc điện đàm này diễn ra theo đề nghị từ phía Nhật Bản.