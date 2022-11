Chương trình “Tripmate: Who Are You” sẽ phát sóng tại Việt Nam từ ngày 19/11

Photo : KBS WORLD TV

“Tripmate: Who Are You” - Chương trình truyền hình thực tế toàn cầu với sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ 4 nước Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, sẽ được phát sóng tới 142 quốc gia toàn thế giới từ ngày 19/11 trên kênh KBS WORLD TV.Trong bối cảnh giao lưu giữa Hàn Quốc và các quốc gia châu Á đã được nối lại sau đại dịch COVID-19, chương trình truyền hình thực tế gây sốt “Tripmate: Who Are You” với dàn cast gồm các nghệ sĩ từ 4 nước Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, sẽ được phát sóng tới người xem 142 quốc gia trên toàn thế giới thông qua kênh KBS WORLD TV.“Tripmate: Who Are You” là chương trình được Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) lựa chọn là dự án hỗ trợ giao lưu văn hóa phát thanh và truyền hình quốc tế. Trong chương trình này, các nghệ sĩ châu Á và nghệ sĩ thần tượng K-POP của Hàn Quốc sẽ gặp nhau như những người bạn đồng hành trong chuyến du lịch tới đảo Jeju, Namhae và Yangyang theo ba chủ đề khác nhau, cùng nhau trải nghiệm về tình bạn vượt qua rào cản ngôn ngữ và biên giới.Đại diện của Việt Nam góp mặt trong chương trình này là nữ diễn viên Jun Vũ, từng tham gia phim điện ảnh “Tháng năm rực rỡ” remake từ phim điện ảnh “Sunny” của Hàn Quốc, đã gặt hái thành công lớn tại phòng vé Việt Nam. Jun Vũ sẽ cùng hai nữ ca sĩ thần tượng Yoon Bo-mi và Kim Nam-joo trong nhóm Apink tới thăm và trải nghiệm đời sống của người dân địa phương ở huyện Namhae, tỉnh Nam Gyeongsang. Nam ca sĩ Afgansyah Reza, “ca sĩ quốc dân” của Indonesia sẽ đồng hành cùng nam ca sĩ kiêm sáng tác nhạc đầy tài năng Sam Kim trong một hành trình du lịch sáng tác nhạc tới đảo Jeju. Nam ca sĩ kiêm diễn viên, người mẫu Thái Lan Jaylerr sẽ đồng hành với nam ca sĩ Son Dong-woon trong nhóm nhạc thần tượng Highlight và nam ca sĩ kiêm diên viên Lee Jin-hyuk trong chuyến du lịch bằng xe cắm trại. Những con người trẻ tuổi ấy sẽ mang tới cho khán giả những chuyến đi thanh xuân đầy ắp những cung bậc cảm xúc.Đặc biệt, trong “Tripmate: Who Are You”, những nghệ sĩ được yêu mến của 4 nước sẽ đồng hành với nhau trong hành trình 3 ngày 2 đêm mà không được biết trước thông tin gì về nhau. Họ sẽ chia sẻ câu chuyện riêng của mỗi người, những điều bị giấu kín đằng sau hình ảnh hào nhoáng của người nghệ sĩ, để từ đó cùng nhau vun đắp tình bạn.Sê-ri “Tripmate: Who Are You” gồm 6 tập, sẽ được phát sóng tập đầu tiên trên kênh KBS WORLD TV vào lúc 12 giờ 40 phút trưa thứ Bảy 19/11/2022 (giờ Hàn Quốc), và các kênh truyền hình mặt đất, nền tảng OTT của các nước Việt Nam, Indonesia, Thái Lan.