G7 và EU lên án việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa

Photo : YONHAP News

Trước thềm cuộc họp mở của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thảo luận về vấn đề kìm hãm tên lửa của Bình Nhưỡng (21/11 theo giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao 7 cường quốc thế giới (G7) đã lên án hành động phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên. Trước đó hai ngày, miền Bắc đã phóng tên lửa ICBM, bay qua hơn 1.000 km, tới Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.Trong tuyên bố chung ngày 20/11, Ngoại trưởng G7 chỉ trích trong năm 2022, Bình Nhưỡng đã liên tục phóng tên lửa ICBM và tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) trái phép và chưa từng có tiền lệ, đe dọa hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế một cách nghiêm trọng, làm suy yếu đi thể chế kìm hãm hạt nhân toàn cầu. G7 cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy Bắc Triều Tiên đang tiếp tục các hoạt động hạt nhân, phát triển và đa dạng hóa vũ khí hạt nhân và tên lửa.Tuyên bố này kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cần có những biện pháp bổ sung quan trọng, đồng thời yêu cầu cộng đồng quốc tế thực thi biện pháp của Liên hợp quốc một cách triệt để và hiệu quả, ưu tiên giải quyết vấn đề vũ khí hủy diệt hàng loạt của miền Bắc.Trong một tin liên quan, 27 nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/11 (giờ địa phương) cũng cho rằng việc tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên đáp xuống EEZ của Nhật Bản là hành động bất hợp pháp vô cùng nguy hiểm, thiếu suy nghĩ, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; đồng thời kêu gọi miền Bắc chấm dứt ngay hành động gây căng thẳng này. Các nước này còn cho rằng Bình Nhưỡng phải hủy bỏ toàn bộ các chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.G7 và Liên minh châu Âu còn tỏ ý về sự hợp tác triệt để với Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm thúc giục Bắc Triều Tiên ngồi lại bàn đàm phán và ngừng các hành động bất ổn.Vào tháng 5, dưới sự dẫn dắt của Mỹ, Hội đồng bảo an cũng đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu về nghị quyết cấm vận bổ sung đối với Bắc Triều Tiên, song không thông qua được nghị quyết này do Trung Quốc và Nga đã dùng quyền phủ quyết. Hai nước này cũng có khả năng sẽ sử dụng quyền phủ quyết trong hội nghị lần này.Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc phân tích tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng vào 10 giờ 15 phút sáng ngày 18/11 được cho là Hwaseong-17, phóng từ khu vục Sunan, Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc. Tên lửa này bay xa khoảng 1.000 km, đạt độ cao khoảng 6.100 km, tốc độ Mach 22. Thông số trên cho thấy tên lửa này có khả năng bay tới lãnh thổ nước Mỹ.