Hàn Quốc rút ngắn khoảng cách tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi bổ sung xuống 90 ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 23/11, Hàn Quốc ghi nhận 70.324 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày hôm trước, nhưng hai ngày liên tiếp đạt ngưỡng 70.000 ca. Đây là quy mô ca mắc mới nhiều nhất trong vòng 10 tuần xét riêng trong các ngày thứ Tư kể từ ngày14/9.Số ca nặng đang nhập viện điều trị tăng 16 ca so với ngày 22/11, thành 477 ca, 5 ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca. Thêm 53 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên thành 30.164 người, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Trong đó, có 37 ca là người trên 80 tuổi, 9 ca ngoài 70 tuổi, 5 ca ngoài 60 tuổi. Hệ số lây nhiễm trong tuần này là 1,10 (5 tuần liên tiếp lớn hơn 1).Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm phòng mũi bổ sung mùa đông ở nhóm đối tượng trên 60 tuổi hiện mới dừng ở mức 17,9%. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định rút ngắn khoảng cách tiêm mũi bổ sung mùa đông, từ 120 ngày xuống 90 ngày, khuyến nghị người dân tích cực tham gia tiêm phòng, tạo cơ hội để người dân có thể tiêm sớm vắc-xin cải tiến. Như vậy, từ ngày 24/11, người dân sẽ có thể tiêm phòng mũi bổ sung bằng vắc-xin cải tiến nếu đã tiêm mũi cuối cùng quá 90 ngày.Các chuyên gia nhấn mạnh người trên 60 tuổi thuộc nhóm rủi ro cao, người có bệnh nền nhất định phải tiêm vắc-xin để phòng ngừa biến chứng nặng do COVID-19. Bên cạnh đó, giới chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để nhận định dịch COVID-19 tương tự như cúm mùa. Chỉ riêng trong đợt bùng phát mùa hè năm nay, đã có hơn 7 triệu ca mắc trong nước, cho thấy sức lây lan của COVID-19 là rất lớn.Cơ quan phòng dịch vẫn duy trì cảnh báo rủi ro COVID-19 ở mức "trung bình" trong tuần thứ ba tháng 11, tương tự như tuần trước, kêu gọi người dân hết sức chú ý với làn sóng lây nhiễm mới.