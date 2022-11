Bắc Triều Tiên chưa có động thái về việc kỷ niệm 5 năm tuyên bố hoàn thiện phát triển vũ khí hạt nhân

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Jung-hoon trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 28/11 cho biết Bắc Triều Tiên hiện chưa có động thái gì đặc biệt trước thềm kỷ niệm 5 năm Tuyên bố hoàn thiện chương trình vũ khí hạt nhân, cũng như chưa có dấu hiệu gì về việc thử nghiệm tên lửa lần thứ 7.Tuy nhiên, Phát ngôn viên Cho tái xác nhận lập trường trước của Bộ Thống nhất cho rằng Bắc Triều Tiên sẵn sàng thử nghiệm hạt nhân bất cứ lúc nào chỉ cần Chủ tịch Kim Jong-un đưa ra quyết định.Vào ngày 29/11/2017, Bình Nhưỡng đã từng tuyên bố phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15.Tính đến nay, các phương tiện truyền thông của Bắc Triều Tiên cũng chưa đề cập đến kỷ niệm 5 năm Tuyên bố hoàn thiện chương trình vũ khí hạt nhân.Theo các chuyên gia, mặc dù miền Bắc hay xem trọng các ngày kỷ niệm tròn 5 hoặc 10 năm, song ít có khả năng nước này sẽ lại có động thái khiêu khích lớn để kỷ niệm trong năm nay.Lý do được cho là có thể bộ máy lãnh đạo Bắc Triều Tiên đánh giá việc khiêu khích chiến lược bổ sung sẽ không mang lại lợi ích thực tế, do tình hình căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm cao trào từ sau lần phóng tên lửa ICBM kiểu mới Hwasong-17 nhắm đến lãnh thổ nước Mỹ vào ngày 18/11.Các chuyên gia Hàn Quốc nhận định do miền Bắc xem việc phóng tên lửa Hwasong-17 như một thành quả trong việc phô trương và thị uy vũ khí hạt nhân. Do đó, khả năng cao nước này sẽ chỉ tuyên truyền trong cộng đồng mà không có sự kiện kỷ niệm 5 năm đặc biệt nào khác, song có thể sẽ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung vừa mang tính chất "chúc mừng" vừa duy trì căng thẳng trong khu vực.