Chính phủ để ngỏ khả năng ban thêm lệnh cưỡng chế quay lại làm việc với ngành vận tải

Photo : YONHAP News

Bước sang ngày thứ 9 cuộc tổng đình công của Công đoàn lao động vận tải hàng hóa, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 2/12 cho biết tình trạng hết hàng tồn kho của các trạm xăng dầu ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận dự kiến sẽ sớm lan rộng ra trên toàn quốc trong bối cảnh các tài xế vẫn tiếp tục từ chối vận chuyển hàng hóa.Do đó, Chính phủ dự kiến sẽ ngay lập tức ban lệnh cưỡng chế quay trở lại làm việc đối với các ngành nghề khác, nếu tình hình thiệt hại nghiêm trọng hơn, tình trạng vận chuyển hàng hóa ở lĩnh vực xăng dầu, thép và container hỗn loạn. Chính phủ hiện đang theo dõi tình hình thiệt hại theo thời gian thực.Bộ trưởng Lee cho biết cuộc tổng đình công gây trở ngại lớn cho ngành vận tải và xuất khẩu, hơn một nửa ngành công nghiệp đang hứng chịu thiệt hại. Các ngành như xi măng, dầu tinh chế, thép đã tổn thất lên xấp xỉ 1.600 tỷ won (1,23 tỷ USD) trong vòng một tuần qua.Mặc dù lượng xuất kho ở lĩnh vực xi măng, ngành đang áp dụng lệnh cưỡng chế quay lại làm việc, đã tăng gấp 4 lần, song vẫn chưa đạt được 50% so với mức thông thường. Hơn 60% công trường xây dựng trên toàn quốc đang phải tạm ngừng đổ bê tông.Trong bài đăng trên Facebook hôm 1/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã kêu gọi Công đoàn lao động vận tải hàng hóa chấm dứt cuộc đình công và trở lại làm việc để đóng góp cho công cuộc khắc phục khủng hoảng kinh tế đất nước.Ông Yoon cũng khuyến khích người dân cả nước chung tay vì sứ mệnh này và cho rằng nỗ lực đồng lòng của người dân Hàn Quốc sẽ nhanh chóng đến ngày "đơm hoa kết trái".Trong khi đó, công đoàn vận tải hiện đang cáo buộc mạnh mẽ rằng lệnh cưỡng chế quay lại làm việc là cưỡng chế lao động, bị cấm trong Hiến pháp; cho biết đang chuẩn bị để đối phó về mặt pháp luật.Mặt khác, Ủy ban giao dịch công bằng hiện đã bắt tay vào điều tra xem trong quá trình công đoàn vận tải đình công, có xảy ra hành vi cản trở công tác vận chuyển, ép buộc tài xế từ chối vận chuyển hay không.