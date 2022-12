Hoạt động vận tải hàng hóa có chiều hướng hồi phục sau lệnh cưỡng chế của Chính phủ

Photo : YONHAP News

Tính đến ngày 7/12, cuộc đình công của Công đoàn vận tải hàng hóa thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đã kéo dài hai tuần. Tuy nhiên, cuộc đình công đang có dấu hiệu yếu dần đi, hoạt động vận tải hàng hóa có chiều hướng hồi phục.Trong ngày 7/12, nhà máy của công ty thép Hyundai ở thành phố Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang) đã xuất xưởng được 50% kế hoạch đề ra theo ngày. Nhà máy thép Posco ở cùng thành phố cũng bắt đầu xuất xưởng một phần hàng hóa từ cùng ngày.Trong khi đó, số trạm xăng dầu bị "cháy hàng" do ảnh hưởng từ cuộc đình công đã giảm từ 96 nơi trong ngày 5/12 xuống 81 nơi trong ngày 6/12.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min cho biết mặc dù trong ngày 7/12 vẫn còn xảy ra tình trạng "cháy hàng" ở các trạm xăng dầu ở các khu vực như Seoul và lân cận thủ đô hay tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong nhưng tình trạng này không còn lan rộng mà đang thu hẹp dần. Ông Lee hối thúc người lao động quay trở lại làm việc, nhấn mạnh các ngành công nghiệp quan trọng như thép, lọc dầu, hóa dầu đang bị tổn thất lên tới 3.500 tỷ won (2,66 tỷ USD).Lưu lượng container vận chuyển ra vào các cảng biển lớn trên toàn quốc có chiều hướng hồi phục về ngưỡng trước khi xảy ra cuộc đình công. Tính đến 10 giờ sáng ngày 7/12, lưu lượng container tại cảng Gwangyang (tỉnh Nam Jeolla) đạt 3.760 TEU (1 TEU bằng 1 container kích thước tiêu chuẩn 20 feet), vượt quá mức thông thường. Lưu lượng container ở cảng Pyeongtaek-Dangjin (giữa tỉnh Gyeonggi và tỉnh Nam Chungcheong) cũng gần như được hồi phục, bằng 91% thông thường. Lưu lượng container ở cảng Incheon là 15.088 TEU, nhiều hơn so với bình quân một ngày của tháng 10, trước khi xảy ra cuộc đình công. Tình hình hồi phục tương tự cũng diễn ra tại cảng Busan.Sau khi Chính phủ ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc, giới tài xế xe tải chở xi măng lần lượt nối lại hoạt động vận tải, khiến lượng hàng xuất đi được hồi phục.Nhằm vực dậy cuộc đình công, Công đoàn vận tải hàng hóa quyết định sẽ tập trung đình công tại khu vực huyện Danyang, tỉnh Bắc Chungcheong, nơi tập trung các nhà máy xi măng, bắt đầu từ ngày 7/12. Trong trường hợp phía công đoàn cản trở hoạt động xuất hàng thì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới xu hướng hồi phục của hoạt động vận chuyển xi măng.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc đã tố giác một tài xế xe tải chở xi măng không tuân theo lệnh cưỡng chế lên Cơ quan Cảnh sát, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương xử phạt tài chính đối tượng này. Đây là trường hợp đầu tiên bị xử phạt do không tuân theo lệnh cưỡng chế của Chính phủ.