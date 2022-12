Photo : YONHAP News

Trong buổi tọa đàm với phóng viên thường trú Hàn Quốc tại Washington vào ngày 6/12 (giờ địa phương), Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun cho biết Mỹ đang tổng hợp đề xuất từ các nước như Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU) về Luật giảm lạm phát, nhưng vẫn chưa có phương án nào cụ thể.Theo ông Ahn, vấn đề phân biệt đối xử với xe ô tô điện trong Luật giảm lạm phát của Mỹ đang nổi lên như một vấn đề chung toàn cầu. Tới lúc này, Mỹ vẫn chưa thể đưa ra được đối sách với một quốc gia nhất định.Theo ông Ahn, có thể tới cuối năm nay, Washington sẽ lập được phương án cụ thể về vấn đề trợ cấp ô tô điện trong Luật giảm lạm phát. Chính phủ Hàn Quốc sẽ trao đổi cụ thể với Mỹ trong trường hợp nước này đưa ra được phương án sơ bộ trước đó.Bên cạnh đó, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc cho biết quá trình thảo luận giữa Mỹ và EU về vấn đề trợ cấp ô tô điện vẫn chưa đạt được tiến triển lớn. Không chỉ với Hàn Quốc, Mỹ cũng chưa đưa ra được đề xuất cụ thể nào với EU.Trước ý kiến cho rằng Mỹ đang tích cực giải quyết vấn đề trợ cấp ô tô điện với EU hơn là với Hàn Quốc, ông Ahn cho biết trong quá trình đàm phán, Washington đã khẳng định Hàn Quốc sẽ không bị bất lợi so với EU. Do đó, không có khả năng Seoul sẽ bị Washington phân biệt đối xử so với EU.Mặt khác, phái đoàn Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc thăm Washington từ ngày 4/12 vừa qua đã liên tiếp có cuộc gặp với 7 nghị sĩ liên bang và cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước của Mỹ. Phái đoàn sẽ lên đường về nước trong ngày 7/12, trong khi Chánh Văn phòng Ahn sẽ tiếp tục có cuộc gặp với Cố vấn cấp cao Nhà Trắng John Podesta và Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai, rồi về nước vào ngày 9/12.