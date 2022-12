Lịch thông qua dự thảo ngân sách 2023 vẫn mù mịt trong ngày họp cuối cùng của Quốc hội

Photo : YONHAP News

Trong ngày họp cuối cùng kỳ họp định kỳ Quốc hội 9/12, chính giới Hàn Quốc đã không thể mở phiên họp toàn thể theo đúng lịch trình là vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày do bất đồng ý kiến về dự thảo ngân sách năm tài khóa 2023.Đảng cầm quyền và đối lập dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán, nhưng do mâu thuẫn lập trường giữa hai bên là rất lớn nên chưa rõ liệu Quốc hội có mở được phiên họp toàn thể trong ngày họp cuối cùng hay không.Đại diện đảng Sức mạnh Quốc dân Joo Ho-young và Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Park Hong-keun, cùng Chủ tịch Ủy ban Chính sách hai đảng sáng cùng ngày đã họp với Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho. Sau đó, các bên lại họp tiếp với Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo, nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung, thậm chí còn lớn tiếng trong quá trình thảo luận.Trả lời báo giới sau cuộc họp, Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân cho biết đảng Dân chủ đồng hành đã từ chối phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội. Trước tiên, hai bên cần phải đạt được nhất trí về vấn đề thuế doanh nghiệp, cũng như về quy mô cắt giảm ngân sách năm sau.Đại diện đảng dối lập thì cho biết hai bên vẫn chưa giải tỏa được các điểm tranh cãi chính. Chủ tịch Quốc hội vẫn khăng khăng rằng phải ưu tiên thông qua dự thảo ngân sách hơn là dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min.Dù chính giới đạt được thỏa thuận đi chăng nữa thì Chính phủ sẽ cần thời gian để tiến hành điều chỉnh lại số liệu, nên có ý kiến cho rằng dự thảo ngân sách năm 2023 sẽ khó được thông qua trong ngày 9/12.Kể từ sau khi Luật Quốc hội được sửa đổi vào năm 2014, dự thảo ngân sách chưa từng bị quá hạn thông qua tại kỳ họp định kỳ Quốc hội.