Quy mô nhập khẩu khí đốt, than đá của Hàn Quốc trong năm 2022 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc, trong năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu khí đốt và than đá lần lượt là 56,7 tỷ USD và 28,1 tỷ USD, mức cao kỷ lục kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê thương mại vào năm 1956.Trong năm 2022, Australia là nước Hàn Quốc nhập khẩu nhiều khí đốt nhất, sau đó tới Mỹ, Qatar, Malaysia, Oman. Về nhập khẩu than đá, nước đứng đầu cũng là Australia, sau đó là Nga, Indonesia, Canada, Nam Phi. Tỷ trọng nhập khẩu khí đốt từ Australia chiếm 27%, than đá chiếm 44,2%.Kim ngạch nhập khẩu dầu thô của Hàn Quốc năm 2022 đạt 105,8 tỷ USD, mặc dù chưa bằng mức cao kỷ lục năm 2012, nhưng đã kéo tổng kim ngạch nhập khẩu ba mặt hàng năng lượng lên mức cao kỷ lục. Trong đó, nhập khẩu dầu thô từ Ả-rập Xê-út chiếm 35,5%, sau đó tới Mỹ, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất.Chiến tranh Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn đã tác động khiến cung cầu năng lượng toàn cầu trở nên bất ổn. Bộ Công nghiệp cho biết trong năm ngoái, đơn giá nhập khẩu dầu thô, khí đốt và than đá vẫn duy trì ở mức cao tương tự một năm trước. Các doanh nghiệp phải nhập khẩu sớm để ổn định cung cầu năng lượng mùa đông, dẫn tới kim ngạch nhập khẩu tăng.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc hiện đang dự trữ 96,7 triệu thùng dầu, đủ dùng cho 111 ngày, tức gần 4 tháng theo tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA).