Nhiệt độ toàn Hàn Quốc sáng ngày 25/1 thấp nhất trong mùa đông năm nay

Photo : YONHAP News

Đợt rét đậm rét hại lần này vẫn đang kéo dài sang ngày thứ hai. Trong sáng ngày 25/1, phần lớn địa phương trên toàn Hàn Quốc hứng chịu đợt lạnh sâu, nhiệt độ xuống thấp nhất trong mùa đông năm nay.Huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) xuống tới -28,1 độ C, thấp nhất cả nước, thủ đô Seoul -17,3 độ C, thành phố Daejeon -17,7 độ C, thành phố Busan cũng xuống tới -12 độ C. Đặc biệt, một số địa phương phía Nam xác lập mức nhiệt độ thấp kỷ lục, như thành phố Ulsan xuống -13,6 độ C, thấp nhất trong vòng 56 năm trở lại đây.Cái rét căm căm sẽ dần giảm bớt từ buổi chiều, nhưng từ đêm cùng ngày, khu vực miền Trung được dự báo sẽ có tuyết rơi nhiều từ tối muộn ngày 25/1.Lượng tuyết rơi đến ngày 26/1 dự báo đạt tối đa 10 cm ở ven biển Tây tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon, tỉnh Nam Chungcheong; từ 2-7 cm ở các địa phương miền Trung và sâu trong đất liền phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang.Đặc biệt, thủ đô Seoul và các địa phương lân cận có tuyết rơi tập trung từ rạng sáng cho tới buổi sáng cùng ngày, người dân cần đề phòng tai nạn trơn trượt, tốt nhất là nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nếu lái xe nhất định phải trang bị đầy đủ dụng cụ chống trượt cần thiết.Ngoài ra, trong những ngày tới sẽ vẫn duy trì nhiệt độ thấp hơn mọi năm, nên người dân cần chú quản lý tài sản là các cơ sở vật chất, và đặc biệt giữ gìn sức khỏe.