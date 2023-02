Tổng thống Hàn Quốc tiếp kiến Tổng thư ký NATO trong chuyến thăm Seoul

Photo : YONHAP News

Cố vấn quảng bá Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eun-hye ngày 30/1 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol chiều cùng ngày đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, trao đổi ý kiến về quan hệ song phương, Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hàn Quốc và vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.Tổng thống Yoon đánh giá quan hệ giữa Hàn quốc và NATO đang tiếp tục phát triển nhân việc ông Yoon dự Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 năm ngoái tại Tây Ban Nha. Tháng 11 cùng năm, Hàn Quốc đã thành lập Phái đoàn đại diện thường trực tại NATO. Ông Yoon kỳ vọng hợp tác song phương sẽ được mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.Tổng thống cũng đề nghị Tổng thư ký Jens Stoltenberg quan tâm và đóng vai trò tích cực để "Chương trình đối tác Hàn Quốc-NATO" ở các lĩnh vực như an ninh mạng, công nghệ mới, biến đổi khí hậu, công nghiệp quốc phòng có thể được ra mắt thành công.Tổng thống Yoon Suk-yeol đã giới thiệu với lãnh đạo NATO về "Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương vì tự do, hòa bình và thịnh vượng" mà Hàn Quốc công bố vào tháng 12 năm ngoái. Ông Yoon nhấn mạnh chiến lược này có nhiều điểm chung với NATO, đó là việc coi trọng pháp trị và quy tắc quốc tế, Seoul sẽ cần thúc đẩy hợp tác với NATO trong quá trình thực hiện.Bên cạnh đó, Tổng thống kêu gọi NATO tiếp tục đóng vai trò tích cực để "bẻ gãy" ý đồ khiêu khích của Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh nước này vẫn đang tiếp tục đẩy cao năng lực hạt nhân, tên lửa và mức độ khiêu khích.Đáp lại, Tổng thư ký Stoltenberg đã mời Tổng thống Yoon dự Hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức vào tháng 7 tới tại Litva, và ông Yoon đã trả lời sẽ xem xét tham dự.Ông Stoltenberg đánh giá cao Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hàn Quốc, cho biết sẽ nỗ lực để mở rộng hợp tác với Seoul ở lĩnh vực an ninh mạng, công nghệ mới. Đặc biệt, Tổng thư ký NATO đánh giá cao về việc Hàn Quốc mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng với các nước đồng minh NATO.Ông Stoltenberg cũng trình bày về tình hình Ukraine hiện nay, cảm ơn sự hỗ trợ từ phía Hàn Quốc. Đáp lại, Tổng thống Yoon cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để giúp đỡ người dân Ukraine.