Bộ Hành chính đề nghị các địa phương dừng gửi tin nhắn về số ca mắc mới COVID-19 cho người dân

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 3/2 cho biết vào ngày 18/1 vừa qua, Bộ đã gửi công văn tới các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, khuyến nghị các địa phương dừng gửi tin nhắn thông báo với người dân về số ca mắc COVID-19 mới.Trong công văn, Bộ Hành chính chỉ ra rằng việc liên tục gửi tin nhắn về số ca mắc COVID-19 vừa gây mệt mỏi cho người nhận, vừa làm giảm hiệu quả của hệ thống tin nhắn khẩn cấp về thảm họa, sự cố. Chỉ nên gửi tin nhắn với các nội dung cấp bách và cần thiết hơn, như những thay đổi về biện pháp phòng dịch hay các nội dung đặc biệt khác.Một quan chức Bộ Hành chính và an toàn cho biết gần đây, dịch COVID-19 có chiều hướng ổn định, nên nhiều người dân cảm thấy phiền phức khi liên tục nhận tin nhắc về số ca mắc mới từ chính quyền địa phương trong suốt một thời gian dài.Cũng trong ngày 18/1, Bộ đã hướng dẫn về các hạng mục khuyến nghị liên quan tới tin nhắn khẩn cấp về thảm họa, sự cố cho các tỉnh thành. Theo đó, từ cuối tháng trước, chính quyền nhiều tỉnh thành đã dừng gửi tin nhắn về số ca mắc COVID-19.Theo thống kê của Bộ Hành chính và an toàn, trong vòng ba năm từ 2020-2022, tổng số tin nhắn khẩn liên quan tới dịch COVID-19 mà các địa phương trên toàn quốc gửi đi là hơn 145.000 tin nhắn, tức mỗi năm gần 50.000 tin nhắn.Mặt khác, theo số liệu công bố của Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính đến 0 giờ ngày 3/2, Hàn Quốc ghi nhận 14.961 ca mắc COVID-19 mới, giảm 1.901 ca so với ngày hôm trước, nhưng giảm tới 16.750 ca so với một tuần trước.Dù tuần rồi là thời điểm số ca mắc mới tăng sau đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán, nhưng vẫn đang có chiều hướng giảm rõ rệt, khác hẳn với lo ngại ban đầu. Ủy ban đánh giá dù Hàn Quốc đã chuyển sang chỉ khuyến nghị đeo khẩu trang trong không gian kín chứ không bắt buộc như trước, nhưng nhìn chung tình hình phòng dịch vẫn đang duy trì ở mức ổn định.Số ca mắc mới ngày 3/2 là mức thấp nhất trong vòng 31 tuần (xét riêng trong các ngày thứ Sáu) kể từ sau ngày 1/7 năm ngoái. Trong 28 ca nhập ngoại, có 39,3% là người nhập cảnh từ Trung Quốc. Số ca nặng đang nhập viện điều trị là 339 ca, giảm 6 ca. Số ca tử vong tăng thêm 30 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 33.552 người, tỷ lệ tử vong là 0,11%.