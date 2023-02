Thị trưởng Seoul để ngỏ khả năng điều chỉnh độ tuổi miễn phí vé tàu điện ngầm

Photo : YONHAP News

Sau khi thành phố Daegu công bố xem xét phương án nâng độ tuổi miễn phí vé tàu điện ngầm từ 65 tuổi lên 70 tuổi, đến lượt Seoul cho cũng để ngỏ khả năng về việc điều chỉnh độ tuổi thu vé phương tiện giao thông công cộng.Trên trang Facebook cá nhân ngày 3/2, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cho rằng phải bắt đầu thảo luận xã hội về việc sửa đổi hệ thống thu phí phương tiện giao thông công cộng.Thị trưởng Oh nhận định rằng trong tương lai không xa, dân số già sẽ chiếm một phần ba tổng dân số Hàn Quốc, nhiều người sống thọ trên 100 tuổi. Xã hội già hóa sẽ gia tăng gánh nặng cho thế hệ tương lai. Theo ông, cần phải giải quyết theo hai hướng, đó là Bộ Kế hoạch tài chính hỗ trợ một phần thâm hụt từ việc miễn phí vé cho người cao tuổi, thứ hai là cải thiện hệ thống thu phí phương tiện giao thông công cộng.Trong thời gian tới, thành phố Seoul sẽ thảo luận với người dân, Quốc hội và Chính phủ về mọi khả năng, nhằm thiết lập phạm vi miễn giảm giá vé phù hợp nhất theo độ tuổi, đối tượng thu nhập và khung giờ di chuyển.Về việc điều chỉnh mức phí, Thị trường Oh cho biết đã thảo luận với Hội người cao tuổi Hàn Quốc từ đầu năm nay, và đang trao đổi về lịch trình tổ chức một buổi thảo luận nữa vào trung tuần tháng 2. Ông Oh khẳng định sẽ thiết lập một hệ thống giao thông công cộng tôn trọng người cao tuổi, bền vững và phù hợp với khả năng chi trả của người dân.Vào ngày 2/2, Thị trưởng Daegu Hong Jun-pyo công bố thành phố này đang xem xét phương án nâng độ tuổi miễn phí vé tàu điện từ 65 tuổi lên 70 tuổi. Trong khi đó, Chính phủ và đảng cầm quyền cũng nhất trí xúc tiến gói chính sách nâng độ tuổi miễn phí vé phương tiện giao thông công cộng và bù đắp thâm hụt cho các địa phương.