Chính giới bày tỏ lập trường trái chiều về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đã thể hiện phản ứng trái chiều về Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào ngày 16/3.Người phát ngôn đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Kang Min-kuk trong một bài bình luận ngày 16/3 đánh giá rằng "mùa xuân" đã đến với quan hệ Hàn-Nhật vốn bị đóng băng trong thời gian qua.Ông Kang đề cập tới nghị quyết đối thoại cấp cao và cấp chuyên viên giữa hai nước, giải quyết vụ kiện tại Tổ chức Thương mại thế giới (WHO) về quy chế xuất khẩu của Tokyo, đối phó chung Hàn-Mỹ-Nhật trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, ra mắt cơ chế Đối thoại chiến lược của cơ quan ngoại giao, kinh tế hai nước. Người phát ngôn Kang đánh giá lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản đều có chung nhận thức rằng hai nước là đối tác hợp tác cùng nhau vì hòa bình và phát triển của cộng đồng quốc tế.Người phát ngôn đảng cầm quyền nhấn mạnh mặc dù lịch sử không thể thay đổi được, nhưng Seoul và Tokyo có thể cùng nhau xây dựng tương lai, cùng kề vai sát cánh bên nhau trước cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa dân chủ tự do. Tức là hai nước phải mở cánh cửa hợp tác vì lợi ích và giá trị chung trên mọi phương diện gồm chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa.Ông Kang cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật lần này đã thể hiện được quyết tâm mạnh mẽ của Seoul trong việc đi đầu để có bước đột phá trước quốc tế, nhảy vọt trở thành quốc gia trụ cột toàn cầu.Đại diện tại Quốc hội của đảng Sức mạnh quốc dân Joo Ho-young cho rằng quyết định của Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra là vì tương lai và người dân. Lịch sử sẽ đánh giá đúng đắn về lựa chọn này của Tổng thống.Ngược lại, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật là đỉnh điểm của "ngoại giao luồn cúi". Người phát ngôn đảng đối lập An Ho-young chỉ trích cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật lần này chỉ khiến người dân thêm xấu hổ, là một thảm họa ngoại giao, không mang lại kết quả gì mà chỉ đưa ra điều kiện có lợi cho Tokyo. Phía Nhật Bản cũng không đưa ra lời xin lỗi về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.Việc Thủ tướng Kishida khẳng định sẽ kế thừa toàn diện những lập trường của Nội các nước này từ trước đến nay cho thấy Tokyo không có một chút tinh thần trách nhiệm nào về các vấn đề trong quá khứ giữa hai nước Hàn-Nhật. Nhật Bản cũng không đưa ra câu trả lời dứt khoát về việc khôi phục lại Hàn Quốc vào "Danh sách trắng" các nước được ưu đãi xuất khẩu. Trong khi đó, Tổng thống Yoon thậm chí đã tuyên bố khôi phục lại hoàn toàn Hiệp định thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA) vốn đang bị dừng hiệu lực.Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung còn chỉ trích Tổng thống Yoon rốt cuộc chẳng khác nào một "kẻ bán nước".