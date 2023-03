Seoul siết chặt xuất khẩu và cấm vận để ngăn chặn miền Bắc phát triển vệ tinh trinh sát và tên lửa

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/3 đã đưa ra các biện pháp siết chặt xuất khẩu và cấm vận bổ sung nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích mới của Bắc Triều Tiên.Trước tiên, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố danh sách 77 mặt hàng cần được theo dõi khi xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên, bao gồm các phụ tùng thiết bị của vệ tinh nhân tạo, trong tình hình nước này sắp hoàn tất việc chuẩn bị phát triển vệ tinh trinh sát quân sự vào tháng sau.Bộ Ngoại giao giải thích rằng các mặt hàng này bị cấm xuất khẩu theo đường vòng thông qua nước thứ ba vào miền Bắc, dựa theo Công báo đặc biệt về thương mại nhằm thực hiện nghĩa vụ duy trì an ninh và hòa bình quốc tế.Seoul cho biết đã chia sẻ danh sách này trước với các nước đối tác chính và sẽ nỗ lực hơn nữa để nâng cao tính hiệu quả trong việc ứng phó với hoạt động phát triển vệ tinh của Bình Nhưỡng, bằng cách phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế trước khi nước này hoàn thành giai đoạn chuẩn bị cho vệ tinh trinh sát quân sự.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc đã bổ sung thêm 4 cá nhân và 6 cơ quan vào danh sách trừng phạt riêng. Cụ thể, hai cá nhân có liên quan đến phát triển tên lửa và hạt nhân miền Bắc gồm Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương đảng Ri Yong-gil, Bí thư thành phố Bình Nhưỡng Kim Su-gil; ông Jong Song-hwa, giám đốc công ty Yonbyon Siverstar, công ty IT phái cử nhân lực Bắc Triều Tiên sang nước ngoài; ông Tan Wee Beng (người Singapore), người giúp miền Bắc rửa tiền.6 cơ quan nằm trong danh sách cấm vận gồm Viện Kiểm sát trung ương Bắc Triều Tiên, nhà nghỉ Bắc Kinh, công ty thương mại Cholsan, studio quay phim hoạt hình thiếu nhi 26/4, là các cơ quan dính líu đến việc cưỡng ép lao động, tạo điều kiện cho miền Bắc kiếm ngoại tệ phát triểu vũ khí hủy diệt hàng loạt; cùng hai công ty trách nhiệm hữu hạn Wee Tiong (s) và WT Marine do Tan Wee Beng điều hành để rửa tiền.Như vậy, Seoul đã áp đặt 5 lần cấm vận đơn phương với tổng cộng 35 cá nhân và 41 cơ quan kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol nắm quyền.Theo đó, các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn giao dịch tài chính hay giao dịch ngoại hối với các đối tượng bị cấm vận trên, thì cần phải được Ngân hàng trung ương và Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc phê duyệt trước, nếu không sẽ bị xử phạt theo luật liên quan.