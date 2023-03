Photo : YONHAP News

Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 20/3 khẳng định tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật vừa qua, lãnh đạo hai nước đã không thảo luận về vấn đề đảo Dokdo hay vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui trong Thế chiến II.Quan chức này lấy làm tiếc về việc truyền thông Nhật Bản đã đưa tin vô căn cứ, không đúng sự thật về kết quả hội nghị thượng đỉnh, cho biết cơ quan ngoại giao Hàn Quốc đã đề nghị các hãng này tránh tái diễn hành động tương tự.Tuy nhiên, quan chức trên từ chối tiết lộ hai nhà lãnh đạo có trao đổi cụ thể về vấn đề quy chế nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản trong cuộc họp thượng đỉnh hay không, chỉ cho biết rằng vấn đề này đã được nhắc tới khi các chính khách khác của Nhật Bản diện kiến Tổng thống Yoon Suk-yeol.Quan chức Văn phòng Tổng thống khẳng định lập trường của Chính phủ Hàn Quốc là hết sức rõ ràng, tuyệt đối không chấp nhận nếu đó là vấn đề đe dọa tới sự an toàn và sức khỏe của người dân. Để giải tỏa mối lo ngại của Seoul, Tokyo phải chứng minh bằng căn cứ khoa học cho thấy thủy sản của nước này đảm bảo an toàn; hai là bản thân người dân Hàn Quốc cũng phải cảm nhận được sự an toàn, thì khi đó Seoul mới có thể dỡ bỏ quy chế nhập khẩu hàng thủy sản của Tokyo.Quan chức này cho biết thêm 95% phát ngôn của chính khách Nhật Bản trong cuộc gặp với Tổng thống đó là cảm ơn sự quyết đoán của Tổng thống về giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh song phương, thể hiện quyết tâm hợp tác. 5% còn lại là trình bày lập trường của mỗi người theo từng đảng hoặc khu vực. Có thể nói 5% này đã lôi kéo truyền thông, và phía Hàn Quốc đã đưa ra lập trường thích hợp thông qua các kênh ngoại giao.Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng vấn đề chủ quyền lãnh thổ đảo Dokdo và vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui đã được nhắc đến tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật vừa qua. Báo Sankei của Nhật Bản ngày 20/3 đưa tin Thủ tướng Kishida Fumio đã yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ quy chế nhập khẩu với thủy sản từ tỉnh Fukushima.Quan chức trên nhấn mạnh phía Tokyo cũng không công bố nội dung nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo, chỉ có một số hãng truyền thông nước này đưa thông tin vô căn cứ, sai sự thật.