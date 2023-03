Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình về vùng biển phía Đông trong ngày 22/3

Photo : YONHAP News

Một ngày trước thềm cuộc tập trận "Lá chắn tự do" (FS) của liên quân Hàn-Mỹ kết thúc, ngày 22/3, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình từ khu vực thành phố Hamhung, tỉnh Nam Hamgyong từ lúc 10 giờ 15 phút sáng.Quân đội Hàn Quốc phỏng đoán, khả năng cao miền Bắc đã phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, được mệnh danh là "tên lửa Tomahawk phiên bản Bắc Triều Tiên", bởi thời gian bay của tên lửa là hơn hai tiếng. Tên lửa hành trình có tốc độ bay chậm hơn so với tên lửa đạn đạo, song do bay ở tầm thấp và có thể tự do thay đổi hướng bay nên khó thăm dò hơn.Động thái phóng tên lửa lần này của miền Bắc diễn ra chỉ ba ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) hôm 19/3. Khi đó, Bắc Triều Tiên tuyên bố rằng tên lửa đã bay được 800 km, thử nghiệm thành công một vụ nổ hạt nhân chiến thuật ở độ cao 800m trên vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc.Bình Nhưỡng từng phóng hai tên lửa hành trình từ tàu ngầm ở vùng biển ngoài khơi thành phố Sinpo vào ngày 12/3. Trước đó vào ngày 23/2, nước này tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình từ khu vực thành phố Kimchaek, tỉnh Bắc Hamgyong nhưng quân đội Hàn Quốc cho rằng có khả năng thông tin này là không đúng.Có thể thấy Bắc Triều Tiên đang liên tục khiêu khích nhằm phản đối cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ mang tên "Lá chắn tự do", diễn ra từ ngày 13-23/3.Kể từ ngày 13/3 khi liên quân Hàn-Mỹ bắt đầu cuộc tập trận cho tới hiện tại, Bình Nhưỡng đã 4 lần phóng tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm xa, nhằm thị uy sức mạnh.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết sẽ duy trì tư thế phòng vệ liên quân vững chắc, tiến hành tập trận thành công theo đúng kế hoạch, cũng như nâng cao mức độ diễn tập cơ động trên thực tế.Xuất hiện trong cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội ngày 23/3, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho biết tổng số tên lửa mà miền Bắc đã phóng một ngày trước là 4 tên lửa hành trình. Quân đội Hàn-Mỹ đã kết thúc phân tích đợt 1 và đang phân tích chi tiết hơn nữa.