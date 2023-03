Bộ Ngoại giao kỳ vọng vào vai trò của Nga và Trung Quốc trong việc kêu gọi miền Bắc phi hạt nhân hóa

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/3 đã bày tỏ kỳ vọng về vai trò có tính xây dựng của Nga và Trung Quốc trong việc kêu gọi Bắc Triều Tiên dừng các hoạt động khiêu khích và hướng tới phi hạt nhân hóa.Đây là lập trường của Seoul đối với tuyên bố chung của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tại thủ đô Matxcơva (Nga) hôm 21/3, với nội dung phản đối cấm vận và kêu gọi nối lại đàm thoại với miền Bắc.Ông Lim cho rằng Bình Nhưỡng chịu toàn bộ trách nhiệm về tình hình căng thẳng tại bán đảo Hàn Quốc khi từ chối tất cả các lời đề nghị đàm phán từ Seoul và Washington, và liên tục khiêu khích bằng tên lửa và hạt nhân; đồng thời nhấn mạnh tuyệt đối không thể chấp nhận các hành động này dưới bất kỳ hình thức nào vì đã vi phạm đa số các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dựa trên ý kiến của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Nga và Trung Quốc.Trong cuộc họp thượng đỉnh, lãnh đạo hai nước đã yêu cầu Mỹ phải đáp lại các e ngại chính đáng và hợp lý của Bắc Triều Tiên, và tạo điều kiện để nối lại đối thoại với miền Bắc.Hai bên còn bày tỏ lo ngại về tình hình bán đảo Hàn Quốc và đốc thúc các nước liên quan duy trì thái độ điềm tĩnh và tự chủ, cũng như nỗ lực để giảm căng thẳng cục diện.Bắc Kinh và Matxcơva đã nhấn mạnh vấn đề bán đảo Hàn Quốc chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán, nhận định việc cấm vận và tạo áp lực sẽ không hề hấn đối với Bình Nhưỡng.Có ý kiến cho rằng Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ khó thực hiện cấm vận bổ sung đối với các động thái khiêu khích mới của miền Bắc trong tương lai, do hai nước thường trực là Trung Quốc và Nga công khai ủng hộ Bắc Triều Tiên.