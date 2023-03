Nam giới Việt Nam đứng thứ nhất về số trường hợp kết hôn với phụ nữ Hàn Quốc

Photo : Getty Images Bank

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 28/3 công bố trong tháng 2 năm nay, số người nhập cảnh vào Hàn Quốc với mục đích định cư kết hôn là 13.905 người, trong đó có 6.392 người là người Việt Nam, chiếm một nửa (5.624 nữ, 768 nam). Mặc dù phụ nữ chiếm phần lớn nhưng số lượng nam giới Việt Nam cũng đứng thứ nhất, áp đảo hơn so với các quốc gia khác. Trong cùng khoảng thời gian này, có 359 người Mỹ, 351 người Trung Quốc và 127 người Nhật Bản.Số liệu tháng 2 cũng tương tự so với tháng 1. Trong số 12.464 người nhập cảnh vào Hàn Quốc theo diện định cư kết hôn vào tháng 1, có 3.831 người Việt Nam, chiếm nhiều nhất. Trong số này có 440 nam giới, xếp thứ nhất theo quốc tịch. Sau người Việt Nam là người Mỹ với 392 người, Trung Quốc 239 người và Anh 172 người.Việc nam giới Việt Nam kết hôn với phụ nữ người Hàn không phải là điều sai trái, nhưng số liệu thống kê chưa phản ánh hết thực tế. Đó là bởi đối tượng kết hôn của nam giới Việt Nam phần lớn là những phụ nữ gốc Việt đã nhập tịch Hàn Quốc. Những phụ nữ này có được quốc tịch Hàn Quốc sau khi kết hôn với người Hàn, rồi sau đó ly hôn, trở thành phụ nữ độc thân, tái hôn với nam giới Việt Nam, người chồng đó cũng tự động được mang quốc tịch Hàn Quốc.Theo kết quả điều tra xu hướng dân số của Cục Thống kê, trong năm ngoái, có 3.319 trường hợp đăng ký kết hôn chồng là người Hàn và phụ nữ người Việt. Trong đó, có 2.250 trường hợp là kết hôn lần đầu, 1.069 trường hợp là tái hôn. Tuy nhiên, tỷ lệ tái hôn ở trường hợp vợ là người Hàn và chồng là người Việt lại cao hơn hẳn. Trong số 586 trường hợp đăng ký kết hôn giữa vợ người Hàn và nam giới người Việt, chỉ có 30 trường hợp là kết hôn lần đầu, còn lại 556 trường hợp là tái hôn. Có nghĩa 95% là trường hợp tái hôn với nam giới người Việt.Trên một diễn đàn trực tuyến chia sẻ thông tin về kết hôn quốc tế, không ít trường hợp chia sẻ rằng vợ người Việt sau khi kết hôn, nhập tịch Hàn Quốc thì bỏ con trốn ra ngoài, dẫn tới người chồng phải quyết định ly hôn. Các trường hợp ly hôn thường khó để xác định nguyên nhân là do không hợp về tính cách, hay do có bàn tay của kẻ môi giới, móc nối phụ nữ người Việt kết hôn với nam giới Hàn Quốc một cách có tổ chức để được nhập tịch Hàn Quốc.Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần nắm bắt thực trạng kết hôn quốc tế, ngăn chặn các trường hợp lách luật, kết hôn nhằm mục đích nhập tịch Hàn Quốc.