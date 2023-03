Tài sản bình quân của quan chức cấp cao Chính phủ Hàn Quốc là 1,49 triệu USD

Photo : YONHAP News

Ủy ban Đạo đức công chức thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 30/3 đã công bố tài sản bình quân của 2.037 quan chức cấp cao trong Chính phủ là 1,95 tỷ won (1,49 triệu USD).Trong đó, cứ 10 người thì có 6 người có tài sản trên 1 tỷ won (765.000 USD), và có 7 người có lượng tài sản tăng trung bình 29 triệu won (22.217 USD) so với năm ngoái.Ủy ban Đạo đức công chức phân tích hầu như giá trị tài sản của các quan chức cấp cao tăng nhờ trị giá khai báo bất động sản tăng so với năm trước đó (tăng bình quân 30,03 triệu won (23.018 USD)), trong khi các yếu tố như việc sang nhượng chứng khoán và nợ tăng đã khiến tài sản giảm 220.000 won (169 USD).Tài sản của Tổng thống Yoon Suk-yeol là 7,69 tỷ won (5,89 triệu USD), tăng hơn 50 triệu won (38.300 USD) so với năm trước. Người sở hữu nhiều tài sản nhất là Chủ tịch quận Gangnam (Seoul) Cho Sung-myung với 53,26 tỷ won (40,81 triệu USD).Được biết, trong 10 người đứng đầu về lượng tài sản thì có hai người làm việc tại Văn phòng Tổng thống, trong đó Thư ký Nhân sự Lee Won-mo đứng hạng nhì với 44,3 tỷ won (33,94 triệu USD), vị trí thứ 6 là Cố vấn quảng bá Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eun-hye với 26,4 tỷ won (20,22 triệu USD).Ngoài ra, hai quan chức Nội các có nhiều tài sản nhất là là Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Lee Jong-ho với 14,8 tỷ won (11,33 triệu USD) và Thủ tướng Han Duck-soo sở hữu 8,5 tỷ won (6,5 triệu USD).Xét theo quan chức địa phương, Tỉnh trưởng tỉnh Bắc Chungcheong Kim Young-hwan sở hữu tài sản nhiều nhất với 6,6 tỷ won (5,05 triệu USD), Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon theo sau đó với 6,4 tỷ won (4,9 triệu USD).Tỷ lệ từ chối khai báo tài sản của bố mẹ và con cái vì lý do sống tự lập là 39,9%, tăng 3,2% so với năm ngoái.