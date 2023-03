Hàn Quốc kiểm soát tính an toàn với ớt nhập khẩu từ Việt Nam

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cho biết từ ngày 30/3 sẽ thực thi "Lệnh kiểm tra nhà nhập khẩu", chỉ cho các đơn vị được phép nhập khẩu ớt từ Việt Nam vào trong nước khi xuất trình trước chứng từ đảm bảo tính an toàn của sản phẩm.Lệnh kiểm tra nhà nhập khẩu là một chế độ quy định các thực phẩm nhập khẩu bị phát hiện có chất độc hại hoặc liên tục không đạt chất lượng phải được kiểm tra kỹ lưỡng tại các cơ quan kiểm nghiệm do Giám đốc MFDS chỉ định, và chỉ được khai báo nhập khẩu trong trường hợp đạt yêu cầu.Biện pháp lần này đối với ớt xuất xứ Việt Nam được áp dụng cho hạng mục về dư lượng thuốc trừ sâu như Diniconazole và Tolfenpyrad. Những đơn vị có kế hoạch nhập khẩu và buôn bán ớt Việt Nam trong nước phải tiến hành kiểm nghiệm sản phẩm tại cơ quan chỉ định, và nộp kèm kết quả kiểm nghiệm cho cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm tại địa phương khi khai báo nhập khẩu.MFDS hiện đang chỉ định 16 loại sản phẩm phải thực thi Lệnh kiểm tra nhà nhập khẩu, trong đó có dầu gia vị và nấm mộc nhĩ của Trung Quốc.