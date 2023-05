Chính giới Hàn Quốc tranh cãi về thành quả của đoàn thanh sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Photo : YONHAP News

Đoàn thanh sát nước thải nhiễm xạ do Hàn Quốc phái cử đến Nhật Bản ngày 26/5 đã về nước sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng là cuộc họp kỹ thuật với phía Nhật Bản vào một ngày trước.Đại diện đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội cho biết đoàn thanh sát sẽ công bố báo cáo đến toàn dân trong thời gian thích hợp, và hiện đang cân nhắc về hình thức báo cáo.Mặt khác, đảng cầm quyền đã chỉ trích đảng đối lập Dân chủ đồng hành đang kích động mâu thuẫn chính trị và gây tâm lý sợ hãi cho người dân khi liên tục bày tỏ lập trường thiếu tin tưởng vào đoàn thanh sát, cũng như tung tin giả về việc nối lại nhập khẩu thủy hải sản từ Fukushima, mặc dù Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chỉ tán thành xả nước thải nếu được kiểm chứng tính an toàn.Đảng cầm quyền cho rằng đảng đối lập đang cố đánh lạc hướng người dân ra khỏi những vụ việc tiêu cực gần đây như rủi ro về mặt tư pháp trước những cáo buộc của Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, vụ rải phong bì tiền nhằm lôi kéo sự ủng hộ trước thềm Đại hội toàn đảng, hay tranh cãi tiền ảo của nghị sĩ Kim Nam-kuk.Về phần mình, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã mỉa mai rằng đoàn thanh sát do Chính phủ phái cử đi Fukushima về nước mà không gặt hái được thành quả nào, mục đích ban đầu không phải để kiểm chứng mà là để làm tấm chắn giúp Nhật Bản qua mặt người dân Hàn Quốc.Đảng Dân chủ đồng hành còn cho biết sẽ huy động toàn bộ Ủy ban thường trực của Quốc hội để xem xét báo cáo của đoàn thanh sát, đồng thời yêu cầu Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố không nhập khẩu trở lại thủy hải sản từ Fukushima.Cũng trong ngày 26/5, đảng này cũng đã bắt đầu cuộc vận động kêu gọi ký tên phản đối việc xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển và việc nhập khẩu hải sản từ khu vực này vào Hàn Quốc.