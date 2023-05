Quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí phối hợp đối phó cứng rắn với kế hoạch phóng vệ tinh của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Vào ngày 29/5, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn cùng Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim và Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro đã có cuộc điện đàm ba bên, hối thúc mạnh mẽ Bắc Triều Tiên kiềm chế các vụ phóng bất hợp pháp đe dọa tới nền hòa bình trong khu vực.Quan chức hạt nhân ba nước nhấn mạnh bất kỳ vụ phóng nào của miền Bắc có sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều là hành vi trái phép, vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, và không thể hợp thức hóa điều đó với bất kỳ lý do nào.Ngoài ra, Seoul, Washington và Tokyo nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ ba bên để đoàn kết với cộng đồng quốc tế đối phó nếu Bình Nhưỡng vẫn cố chấp "khiêu khích" bằng vụ phóng vệ tinh nhân tạo.Trước đó, Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng vệ tinh nhân tạo trong khoảng từ 0 giờ ngày 31/5 tới 0 giờ ngày 11/6; đồng thời thông báo kế hoạch này với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).Có thể thấy, miền Bắc đã bắt đầu chính thức "đếm ngược" đến thời điểm phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên mà nước này đã dự báo.Do vật thể gắn vệ tinh phóng lần này trên thực tế là tương tự với tên lửa đạn đạo tầm xa, nên hành vi này vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an. Trong quá khứ, Hội đồng bảo an đã thông qua nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng nhằm đối phó với các vụ phóng vệ tinh của nước này.Tuy nhiên, giờ đây cho dù Bắc Triều Tiên có phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đi chăng nữa thì Liên hợp quốc cũng không thể thông qua nghị quyết trừng phạt mới, thậm chí là Tuyên bố Chủ tịch có nội dung lên án Bình Nhưỡng, bởi sự cản trở của Trung Quốc và Nga, hai nước thành viên của Hội đồng bảo an. Do vậy, nhiều ý kiến lo ngại rằng lần này miền Bắc dù có phóng vệ tinh thì Hội đồng bảo an cũng sẽ lại không thể đưa ra biện pháp đối phó.