Tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống quay lại mốc 40% sau 5 tuần

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 29/5 công bố kết quả thăm dò tiến hành với 2.504 người 18 tuổi trở lên trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ ngày 22-26/5 theo ủy thác của công ty Media Tribune (Hàn Quốc).Kết quả cho thấy tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 40%, tăng 1% so với một tuần trước, quay trở lại mốc 40% sau 12 tuần kể từ sau khi ghi nhận 42,9% trong đợt thăm dò của Realmeter vào tuần đầu tiên tháng 3.Tỷ lệ đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon đã ghi nhận xu hướng tăng liên tục trong 5 tuần kể từ cuối tháng 4, thời điểm ông Yoon có chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước Mỹ và hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden. Nguyên nhân được cho là nhờ sự đồng thuận lan rộng trong người dân về các bước đi liên quan tới ngoại giao và an ninh của Tổng thống Yoon.Tỷ lệ đánh giá tiêu cực công tác điều hành quốc gia của ông Yoon đạt 56,7%, giảm 1,2% so với đợt khảo sát một tuần trước.Bên cạnh đó, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đạt 38,1%, giảm 0,4%; đảng đối lập Dân chủ đồng hành đạt 44,5%, tăng 2,1%. Lý do tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập tăng trở lại là nhờ hiệu ứng từ việc đoàn thanh sát Chính phủ thăm Nhật Bản về vấn đề xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima ra biển, việc xúc tiến sửa đổi Luật biểu tình, hay tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Roh Moo-hyun.Tỷ lệ ủng hộ đảng Công lý đạt 3,5%, tăng 0,3%; tỷ lệ không ủng hộ đảng nào là 12,4%, giảm 1,6%.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).