Mì ăn liền tăng giá cao nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu

Photo : YONHAP News

Theo số liệu được Cổng thống kê quốc gia, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 5/6, chỉ số giá tiêu dùng của mặt hàng mì ăn liền trong tháng 5 vừa qua đạt 124,04 điểm, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất sau mức tăng 14,3% năm 2009, thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu.Giá mì ăn liền từng tăng 3,5% vào tháng 9 năm ngoái, sau đó tăng lên 11,7% vào tháng 10 cùng năm, tới tháng 5 vừa qua đã 8 tháng liên tiếp tăng trên 10%.Giá mì ăn liền tăng được phân tích là bởi các doanh nghiệp sản xuất mì ăn liền đồng loạt tăng giá sản phẩm do gánh nặng giá nguyên liệu đầu vào.Tháng 9 năm ngoái, hãng thực phẩm Nongshim tăng bình quân 11,3% giá các loại mì ăn liền, hai hãng khác là Paldo và Ottogi cũng tăng lần lượt 9,8% và 11%. Hãng thực phẩm Samyang cũng đã tăng giá bình quân 9,7% các loại mì ăn liền của hãng này vào tháng 11 cùng năm.Bất chấp giá tiêu dùng đang có chiều hướng hạ nhiệt, cứ 4 mặt màng ăn uống phổ biến nhất lại có một mặt hàng tăng giá trên 10% trong tháng 5. Trong tổng số 112 mặt hàng ăn uống, thực phẩm chế biến được khảo sát, có 31 mặt hàng, chiếm 27,7% có mức tăng trên 10%. Giá các loại mứt có mức tăng cao nhất là 35,5%, sau đó tới phô mai tăng 21,9%, chả cá Eomuk tăng 19,7%, sữa đậu nành tăng 12%, cà phê tăng 12%, bánh mì tăng 11,5%, hamburger tăng 10,3%, cơm cuộn lá kim Kimbap tăng 10,1%, kimchi tăng 10,1%.Xét về tổng thể, mức tăng giá các mặt hàng thực phẩm chế biến đã chững lại so với tháng trước, nhưng vẫn gấp hơn hai lần so với mức tăng giá tiêu dùng nói chung. Giá dịch vụ ăn uống cũng tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù đã thấp hơn so với tháng trước nhưng vẫn ở mức cao.Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc nhận định mức tăng giá tiêu dùng trong tháng 6 sẽ giảm đi đáng kể do ảnh hưởng của hiệu ứng cơ sở, giá cả trong thời gian tới sẽ có chiều hướng ổn định.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) dự báo mức tăng giá tiêu dùng sẽ giảm xuống ngưỡng 2% cho tới giữa năm, rồi sau đó lại tăng lên ngưỡng 3% vào cuối năm.