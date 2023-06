Hàn Quốc gần như chắc chắn trúng cử nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an

Photo : YONHAP News

Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ tiến hành bầu ra 5 nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an khóa 2024-2025 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ vào lúc 10 giờ sáng 6/6 (giờ địa phương), tức 11 giờ tối Hàn Quốc.Đại hội đồng sẽ tiến hành bầu ra một nước từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hai nước thuộc châu Phi, một nước thuộc khu vực Trung Nam Mỹ, và một nước thuộc khu vực Đông Âu.Hàn Quốc là ứng cử viên duy nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dù không có đối thủ cạnh tranh, nhưng Seoul phải nhận được số phiếu tán thành từ trên hai phần ba nước thành viên Liên hợp quốc tham gia bỏ phiếu thì mới có thể hoạt động trên cương vị là nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an từ tháng 1 năm sau.Nếu như cả 192 nước thành viên có quyền bỏ phiếu đều tham gia bỏ phiếu, thì có nghĩa Hàn Quốc phải nhận được ít nhất 128 phiếu. Nếu Seoul không nhận được đủ số phiếu cần thiết trong vòng bỏ phiếu đầu tiên thì sẽ phải tiến hành bỏ phiếu vô thời hạn cho tới khi nào đủ trên hai phần ba số phiếu mới thôi.Nếu Hàn Quốc đạt đủ trên hai phần ba số phiếu ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên thì dự kiến kết quả sẽ được công bố vào nửa đêm ngày 6/6 giờ Hàn Quốc. Do là ứng cử viên duy nhất nên việc Hàn Quốc trúng cử nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an sau 11 năm là điều gần như chắc chắn.Mặt khác, Algeria và Sierra Leone cũng gần như chắc chắn trúng cử vị trí nước thành viên không thường trực đại diện khu vực châu Phi, Guyana đại diện khu vực Trung Nam Mỹ, do không có ứng cử viên cạnh tranh.Riêng một vị trí đại diện khu vực Đông Âu sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Slovenia và Belarus, được ví von là cuộc chiến đại diện giữa phương Tây và Nga.