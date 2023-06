Số thuê bao 5G tại Hàn Quốc vượt mốc 30 triệu thuê bao

Photo : KBS News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 6/6 công bố số liệu cho biết tính tới cuối tháng 4, tại Hàn Quốc có 32.300.000 thuê bao đang sử dụng dịch vụ mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G).Số lượng thuê bao 5G sử dụng mạng di động giá rẻ (mạng do nhà khai thác mạng di động ảo (MVNO) bán ra, thường có gói cước phải chăng hơn do thuê lại mạng của các hãng viễn thông lớn, không phải đầu tư cơ sở hạ tầng mạng) đạt 239.000 thuê bao, tăng thêm 19.000 thuê bao so với tháng 3.Số lượng người sử dụng thuê bao 5G của mạng di động giá rẻ có chiều hướng tăng khoảng 10.000 thuê bao mỗi tháng từ nửa cuối năm ngoái, nhưng mức tăng đã tăng lên 20.000 thuê bao mỗi tháng kể từ đầu năm nay.Số thuê bao sử dụng mạng LTE tính đến cuối tháng 4 là 46.311.000 thuê bao, tăng tới 316.000 thuê bao so với tháng trước, cao hơn mức tăng cuối tháng 3 là 29.000 thuê bao. Đặc biệt, số thuê bao LTE sử dụng mạng di động giá rẻ có mức tăng cao nhất, đạt 12.692.000 người trong tháng 4, tăng tới 261.000 thuê bao so với tháng 3.