Chủ tịch đảng đối lập kêu gọi Trung Quốc hưởng ứng phản đối Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 8/6 đã gặp gỡ với Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh ở quận Seongbuk (Seoul) để kêu gọi phía Trung Quốc cùng đưa ra đối sách chung về vấn đề Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, trong tình hình các nước xung quanh đang lo ngại về vấn đề này.Đáp lại, Đại sứ Hình Hải Minh nhận định việc Tokyo xả nước thải nhiễm xạ ra biển là một hành động hết sức vô trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh Seoul và Bắc Kinh cần phải ra sức ngăn chặn kế hoạch này để giữ gìn an toàn tính mạng của người dân và môi trường sinh thái vùng biển thế giới.Thêm vào đó, hai bên còn trao đổi về việc cải thiện mối quan hệ Hàn-Trung.Chủ tịch Lee nhận định nền kinh tế hai nước đang gặp phải nhiều khó khăn khi Trung Quốc từ một nước xuất siêu đã trở thành đối tác thâm hụt lớn nhất của Hàn Quốc, theo đó không thể tránh khỏi việc lòng tin của người dân hai nước vào nước đối phương bị lung lay.Với lý do này, ông Lee Jae-myung đã kêu gọi phía Đại sứ quán và Chính phủ Bắc Kinh dành sự quan tâm chặt chẽ đến vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực của cả Chính phủ Seoul để khôi phục và nâng cao lòng tin của người dân.Về phần mình, ông Hình Hải Minh cho rằng việc mối quan hệ Hàn-Trung có những chuyến biển xấu không phải do nước mình, và yêu cầu Seoul tôn trọng các mối lo ngại của Bắc Kinh như vấn đề về Đài Loan.Ngoài ra, Đại sứ Trung Quốc còn đề xuất rằng Seoul có thể hưởng lợi ích lâu dài từ Bắc Kinh nếu thích ứng với biến đổi về cấu trúc thị trường và công nghiệp Trung Quốc, cũng như điều chỉnh chiến lược đầu tư vào nước này sao cho phù hợp với từng thời kỳ; đồng thời còn kêu gọi Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành tích cực đóng góp vào việc nâng cao nhận thức chính xác của người Hàn về Trung Quốc, và việc phát triển mối quan hệ song phương bền vững và lành mạnh.