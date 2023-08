Buổi diễn K-pop và lễ bế mạc của Trại họp bạn hướng đạo thế giới sẽ diễn ra tại thủ đô Seoul

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 8/8 đã công bố báo cáo quyết định từ Chính phủ và ban tổ chức Trại họp bạn hướng đạo thế giới (World Scout Jamboree) về việc tiến hành lễ bế mạc và buổi diễn K-pop vào ngày 11/8 tại Sân vận động World Cup Seoul ở quận Mapo, Seoul.Cơ quan này giải thích việc thay đổi địa điểm tổ chức buổi biểu diễn là quyết định bất khả kháng, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia trước ảnh hưởng từ cơn bão Khanun dự báo sẽ đi ngang qua Hàn Quốc.Ngoài ra có một vài lý do khác, như để tiết kiệm thời gian và tiện lợi hơn khi di chuyển, do đa số các đoàn hướng đạo đã được bố trí di dời từ nơi tổ chức cũ là khu vực đê chắn sóng Saemangeum (huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla) đến khu vực thủ đô.Được biết, những ngôi sao K-pop sẽ có mặt tại buổi diễn bao gồmcác nhóm nhạc nổi tiếng như Mamamoo,NewJeans, NCT Dream.Mặt khác, lễ bế mạc dự kiến sẽ được tổ chức ngay trước buổi biểu diễn K-pop, và sẽ có sự kiện trao cờ của Tổ chức Phong trào hướng đạo thế giới cho nước đăng cai Trại họp bạn hướng đạo thế giới kỳ tiếp theo là Phần Lan.Dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu hai thành viên Jin và j-hope của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), hiện đang phục vụ trong quân đội, có tham gia biểu diễn hay không, song cũng có nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh việc các chính trị gia đã có những phát ngôn mang tính cưỡng ép biểu diễn.Cụ thể, nghị sĩ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Sung Il-jong thuộc Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội Hàn Quốc đã ngỏ ý yêu cầu Bộ Quốc phòng tạo điều kiện để hai thành viên này có thể tham gia buổi diễn. Sau đó, người hâm mộ đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích ông Sung đang có hành động đi ngược lại với chủ nghĩa dân chủ và lạm quyền.Được biết, Chính phủ Hàn Quốc hiện đang nỗ lực để tổ chức các hoạt động trải nghiệm đa dạng khác cho các hướng đạo sinh trong thời gian còn lại.